看好台中市場 汎德永業砸8億建最大Porsche展示中心

看好台中進口車消費市場，汎德永業（2247）宣布斥資8.86億元興建台中Porsche多功能展示中心建設案，也將成為面積最大的Porsche展示中心，並提供新車展示、售後維修等全方位服務，預計在2022年第3季開幕。

台灣Porsche新車今年前三季銷量創下新高，較去年同期成長20%，而汎德永業Porsche的新車銷售數約占國內整體市場85%，銷售量較去年同期亦大幅成長逾兩成，銷售成長動能更優於台灣Porsche整體市場。

汎德永業表示，看好未來Porsche在台銷售前景，以及台中進口車消費市場， 4S旗艦展示中心，全新展間樓地板面積高達3295坪，為台灣目前規劃興建中樓地板面積最大的Porsche展示中心，預計可以展出19輛各式車款，其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能帶動Porsche賞車熱潮，並進一步提高汎德永業在中部的業績表現。

汎德永業指出，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，Porsche首款純電動車Taycan今年第4季將在台開賣，而為迎接未來電動車市場趨勢，台中Porsche中心於設計時就已全面將2座超高功率直流充電及多達11座交流電充電座納入規劃及安裝，提供電動車主全方位的服務與使用體驗，並預期能增添電動車銷售誘因。

此外，汎德永業維修保養業務近幾年來都維持穩健的年增長表現，營收佔比也逐年穩定提升，對整體獲利表現亦持續產生相當助益。汎德永業也說，新設立的台中4S Porsche多功能展示中心規畫較現行新增一倍工作位數，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，預期隨著經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對長期發展將更有助益。