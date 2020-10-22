東元集團擴大布局 擬在南台灣設食品加工廠

東元餐飲集團參加高雄國際食品展，由東元餐飲集團會長黃茂雄及高雄市長陳其邁共同揭幕。

東元餐飲集團深耕台灣市場三十年，透過專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成產地溯源、永續經營的發展目標。旗下餐飲品牌摩斯漢堡用心發掘台灣在地食材，2019~2020年陸續於南台灣擴大展店，包含台南永華店、台積電18廠店、仁德服務區、高雄台鋁店、高雄美術東路店、屏科大店等，並規畫於南台灣設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大布局南台灣，促進地方經濟發展，提供安心健康美味。

東元餐飲集團秉持「食在東元，實在安心」的初衷，不斷創新台灣在地食材運用及優化顧客體驗，領導旗下餐飲品牌聯袂展出，包括：MOS Burger摩斯漢堡、Royal Host樂雅樂家庭餐廳、Miss Croissant蜜可頌、Maido Ookini食堂及串家物語。

今年更特別結合台灣農漁會特產，堅持Fresh、Flavor、Fine的精神，呈現出充滿原創、熱情、朝氣的嶄新料理，包含樂雅樂秋季新品－秋季海陸豐收御膳，使用來自高雄梓官新鮮美味的龍虎斑、屏東東港櫻花蝦；安心食品(摩斯漢堡)推出點心新品-來自高雄梓官漁會的花枝蝦排、屏東恆春農會的牛肝蕈洋蔥湯、屏東佳冬蓮霧製成的蓮霧蒟蒻；Maido Ookini食堂更使用深受消費者喜愛的的台東關山米米，炊製純淨香Q的特級米飯。

黃茂雄表示，今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團盼能為在地農漁盡一分心力，近期帶領下餐飲品牌多次走訪南台灣，深入了解食材生產，除了藉由旗下餐飲14個品牌大力推廣，更邀請台南、高雄、屏東等24鄉鎮農漁會，將產品直接送到北部消費地展售，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產。