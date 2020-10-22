快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

東元集團擴大布局 擬在南台灣設食品加工廠

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供
東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供

東元餐飲集團參加高雄國際食品展，由東元餐飲集團會長黃茂雄及高雄市長陳其邁共同揭幕。

東元餐飲集團深耕台灣市場三十年，透過專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成產地溯源、永續經營的發展目標。旗下餐飲品牌摩斯漢堡用心發掘台灣在地食材，2019~2020年陸續於南台灣擴大展店，包含台南永華店、台積電18廠店、仁德服務區、高雄台鋁店、高雄美術東路店、屏科大店等，並規畫於南台灣設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大布局南台灣，促進地方經濟發展，提供安心健康美味。

東元餐飲集團秉持「食在東元，實在安心」的初衷，不斷創新台灣在地食材運用及優化顧客體驗，領導旗下餐飲品牌聯袂展出，包括：MOS Burger摩斯漢堡、Royal Host樂雅樂家庭餐廳、Miss Croissant蜜可頌、Maido Ookini食堂及串家物語。

今年更特別結合台灣農漁會特產，堅持Fresh、Flavor、Fine的精神，呈現出充滿原創、熱情、朝氣的嶄新料理，包含樂雅樂秋季新品－秋季海陸豐收御膳，使用來自高雄梓官新鮮美味的龍虎斑、屏東東港櫻花蝦；安心食品(摩斯漢堡)推出點心新品-來自高雄梓官漁會的花枝蝦排、屏東恆春農會的牛肝蕈洋蔥湯、屏東佳冬蓮霧製成的蓮霧蒟蒻；Maido Ookini食堂更使用深受消費者喜愛的的台東關山米米，炊製純淨香Q的特級米飯。

黃茂雄表示，今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，東元集團盼能為在地農漁盡一分心力，近期帶領下餐飲品牌多次走訪南台灣，深入了解食材生產，除了藉由旗下餐飲14個品牌大力推廣，更邀請台南、高雄、屏東等24鄉鎮農漁會，將產品直接送到北部消費地展售，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產。

東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供
東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供
東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供
東元集團規畫在南台灣設立食品加工廠，擴大布局南台灣。圖／東元提供

餐飲 東元 摩斯漢堡

延伸閱讀

高雄福華推熟齡時尚樂活遊 住房、接駁、餐飲優惠俱全

2020高雄國際食品展今登場 總價22萬海味好禮天天買就送

莫斯科古典芭蕾舞團 加場熱銷中

「聲聲不息」至高雄鳳西國中 川堂上雙鋼琴說唱精彩演出

相關新聞

看好台中市場 汎德永業砸8億建最大Porsche展示中心

看好台中進口車消費市場，汎德永業（2247）宣布斥資8.86億元興建台中Porsche多功能展示中心建設案，也將成為面積...

經濟部攜手華航 eMall城鄉特色商品館看見台灣

經濟部中小企業處攜手中華航空（2610）推廣台灣文創，嚴選城鄉特色商品，今 (22) 日正式於華航eMall購物平台上架...

後疫情時代 北台灣誰炒房最兇？

據住展雜誌統計，北台灣各縣市第3季新成屋、預售屋房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大，尤以新北...

從賣輸美廉社到打敗小七 全聯靠一招成台啤最大銷售通路

全聯的門店坪數與整體店數都在美廉社之上，五年前台啤的銷量卻狠狠被甩在後頭，不過，僅憑著一個動作，全聯近年不僅啤酒銷售直線上升，去年更躍升為台啤的最大銷售通路。

藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

藥華藥（6446）今（22）日表示，針對公司與AOP仲裁一事，公司提出聲明強調，仲裁金額48億元非最終結果，公司將挑戰仲...

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

張榮發文教基金會董事長鍾德美向來支持張家老大張國華，法院裁定由鍾德美推薦的七人接管文教基金會，等同老大拿下文教。但整體股...

政經私房話／瓦城徐承義 拍過成龍電影

你可能不知道瓦城董事長徐承義，卅多年前曾經是個電影明星。他以「報告班長二」初試啼聲，與小虎隊拍過「遊俠兒」，跟成龍合作拍...

鬥法贏了 張國華穩住長榮經營權

長榮集團經營權之爭，張榮發文教基金會董事長鍾德美向法院聲請選任臨時董事，台北地方法院裁准由高雄科技大學副校長俞克維擔任臨...

長榮集團經營權 張國華穩住

長榮集團經營權之爭暫告落幕。張榮發文教基金會昨（21）日已證實，正式收到台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維...

長榮集團 走專業經理人管理路線

長榮集團在創辦人張榮發去世後，就由長子張國華接手這座橫跨海空運的帝國，而在疫情之下，長榮集團營運仍穩健，有人說，是因為「...

華航沒事還增班 「貨運」是關鍵

國泰航空宣布裁員，旗下港龍航空走入歷史，問題出在貨運撐不起全公司。長榮大學航空管理系教授黃泰林說，航空公司要撐過疫情，必...

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

藥華醫藥昨（21）日宣布，與歐洲合作夥伴AOP之間的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元（...

熱門新聞

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

大同易主 市場派奪7董事大勝

元大銀行董事長 范志強請辭

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。