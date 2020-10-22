礁溪寒沐打造高檔寵物旅館 寵沐苑今試營運

寒舍（2739）旗下礁溪寒沐酒店搶攻國旅毛孩市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親服務。寒舍表示，即日起，位於礁溪寒沐行館一樓的「寵沐苑」開放試營運，「寵沐苑」一共規劃16間符合中、小型犬體型的「狗狗客房」，還包括戶外遊憩區及泡湯戲水池，期間並推出限定優惠，愛犬入住標準房型每晚只要1,500元，加大房型2,000元。

近年來，選擇養寵物取代養小孩的族群日益增加，寵物類型又以「狗」類為市場大宗，許多「毛小孩」已成為家中重要成員之一。寒舍表示，「寵沐苑」全天候有人員駐點服務，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動。

寵物寄宿專案包含基礎寵物美容、品牌罐頭或飼料兩份，10月31日前入住還可享免費「寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」各乙份，讓毛小孩盡享尊榮的幸福時光，也讓想來宜蘭礁溪渡假的大人與毛孩有全新的出遊選擇。

礁溪寒沐寵沐苑以「自然、質樸」設計概念為主，以簡潔取代繁複的妝點，打破以往寵物旅館高彩度活潑的既定形象，將大自然花草樹木的綠意色澤引入營造舒適感，利用光線溫潤讓氛圍更顯溫馨，讓毛孩入住時能成為空間的主角與亮點。拱型天花板的設計為空間帶來柔和美，打破生硬的直橫線條，呈現更輕鬆愜意的旅居環境。

為考量「寵沐苑」寵物入住機動性，可依現場狀況調整符合中、小型體型的16間狗狗客房，房間本身以系統櫃取代傳統木作，使用低甲醛表面耐髒、好保養的奧地利品牌EGGER系統板為主體，門板中間打弧形簍空，並且中間崁入玻璃，保持自然光線的通透，也減少狗狗在房間內時視覺上的壓迫。

每間房間為獨立全熱交換系統，玻璃上方為1/3中空採非完全密閉設計，另外配有美國HONEYWELL抗敏空氣清淨機，不管是室內室外對流及內部空間都能保持氣流循環且過濾，清新的空氣讓寵物能更安心的入住。

另外，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動，也可輕鬆記錄毛寵可愛的身影。房內寢具選用德國寵物精品HUNTER的睡墊，餐具及多樣化玩具也是精選德國進口品牌，飲用水則裝設EVERPURE淨水器。

戶外區鋪設人工草皮地坪並設置木棧道，主人無須擔心一般草地的寄身蟲問題，讓狗狗可盡情的在草地上奔跑嬉戲，成為寵物的遊憩放鬆空間。戲水池則特別引入礁溪最著名的溫泉，構建礁溪唯一專屬毛孩的碳酸氫鈉泉池，讓寵物戲水的同時也能享受泡溫泉的樂趣，在旁設有洗澡跟烘乾區，悠游玩水後可方便快速進行清理，貼心友善的空間，為旅遊更增添樂趣。

「寵沐苑」寵物寄宿專案包含修剪指甲、清理耳朵、腳底護膚、除蚤等基礎寵物美容及寵物全身精油舒壓按摩，讓狗狗也能做享受SPA療癒身心靈。食的部份凡狗狗入住即可享用早、晚餐各一份，提供包含英國品牌卡納根兩款罐頭及一款無穀乾糧「放山雞與野豬燉罐」、「鹿肉與野豬燉罐」，精選有機蔬菜、新鮮肉類和螯合礦物質混製，不含榖類食物避免寵物過敏，悉心為毛孩補給完整均衡營養。無穀乾糧「蘇格蘭鮭魚配方」，配方還包含鯡魚、鱒魚和白鮭、植物藥草，蛋白質豐富非常適合毛孩享用，依狗狗平時的飲食習慣三款免費選擇。亦可加價另擇來自紐西蘭天然牧場的澳新美「翱遊」頂級牛肉、羊肉鮮肉糧。