快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

礁溪寒沐打造高檔寵物旅館 寵沐苑今試營運

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
礁溪寒沐寵沐苑以「自然、質樸」設計概念為主。（照片來源：礁溪寒沐提供）
礁溪寒沐寵沐苑以「自然、質樸」設計概念為主。（照片來源：礁溪寒沐提供）

寒舍（2739）旗下礁溪寒沐酒店搶攻國旅毛孩市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親服務。寒舍表示，即日起，位於礁溪寒沐行館一樓的「寵沐苑」開放試營運，「寵沐苑」一共規劃16間符合中、小型犬體型的「狗狗客房」，還包括戶外遊憩區及泡湯戲水池，期間並推出限定優惠，愛犬入住標準房型每晚只要1,500元，加大房型2,000元。

近年來，選擇養寵物取代養小孩的族群日益增加，寵物類型又以「狗」類為市場大宗，許多「毛小孩」已成為家中重要成員之一。寒舍表示，「寵沐苑」全天候有人員駐點服務，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動。

寵物寄宿專案包含基礎寵物美容、品牌罐頭或飼料兩份，10月31日前入住還可享免費「寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」各乙份，讓毛小孩盡享尊榮的幸福時光，也讓想來宜蘭礁溪渡假的大人與毛孩有全新的出遊選擇。

礁溪寒沐寵沐苑以「自然、質樸」設計概念為主，以簡潔取代繁複的妝點，打破以往寵物旅館高彩度活潑的既定形象，將大自然花草樹木的綠意色澤引入營造舒適感，利用光線溫潤讓氛圍更顯溫馨，讓毛孩入住時能成為空間的主角與亮點。拱型天花板的設計為空間帶來柔和美，打破生硬的直橫線條，呈現更輕鬆愜意的旅居環境。

為考量「寵沐苑」寵物入住機動性，可依現場狀況調整符合中、小型體型的16間狗狗客房，房間本身以系統櫃取代傳統木作，使用低甲醛表面耐髒、好保養的奧地利品牌EGGER系統板為主體，門板中間打弧形簍空，並且中間崁入玻璃，保持自然光線的通透，也減少狗狗在房間內時視覺上的壓迫。

每間房間為獨立全熱交換系統，玻璃上方為1/3中空採非完全密閉設計，另外配有美國HONEYWELL抗敏空氣清淨機，不管是室內室外對流及內部空間都能保持氣流循環且過濾，清新的空氣讓寵物能更安心的入住。

另外，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動，也可輕鬆記錄毛寵可愛的身影。房內寢具選用德國寵物精品HUNTER的睡墊，餐具及多樣化玩具也是精選德國進口品牌，飲用水則裝設EVERPURE淨水器。

戶外區鋪設人工草皮地坪並設置木棧道，主人無須擔心一般草地的寄身蟲問題，讓狗狗可盡情的在草地上奔跑嬉戲，成為寵物的遊憩放鬆空間。戲水池則特別引入礁溪最著名的溫泉，構建礁溪唯一專屬毛孩的碳酸氫鈉泉池，讓寵物戲水的同時也能享受泡溫泉的樂趣，在旁設有洗澡跟烘乾區，悠游玩水後可方便快速進行清理，貼心友善的空間，為旅遊更增添樂趣。

「寵沐苑」寵物寄宿專案包含修剪指甲、清理耳朵、腳底護膚、除蚤等基礎寵物美容及寵物全身精油舒壓按摩，讓狗狗也能做享受SPA療癒身心靈。食的部份凡狗狗入住即可享用早、晚餐各一份，提供包含英國品牌卡納根兩款罐頭及一款無穀乾糧「放山雞與野豬燉罐」、「鹿肉與野豬燉罐」，精選有機蔬菜、新鮮肉類和螯合礦物質混製，不含榖類食物避免寵物過敏，悉心為毛孩補給完整均衡營養。無穀乾糧「蘇格蘭鮭魚配方」，配方還包含鯡魚、鱒魚和白鮭、植物藥草，蛋白質豐富非常適合毛孩享用，依狗狗平時的飲食習慣三款免費選擇。亦可加價另擇來自紐西蘭天然牧場的澳新美「翱遊」頂級牛肉、羊肉鮮肉糧。

旅館內備有及寵物專屬推車載送，狗狗在公共空間完全不落地行走，無須擔心影響到其他賓客，便可直接進入「寵沐苑」區域，也提供免費寵物尿布墊，主人渡假不再需要攜帶大包小包的狗狗生活用品，毛孩生活備品貼心準備齊全。

礁溪寒沐 「寵沐苑」今起試營運。（照片提供：礁溪寒沐）
礁溪寒沐 「寵沐苑」今起試營運。（照片提供：礁溪寒沐）

寵物 寒舍

延伸閱讀

鐵道迷快看！CT273出巡表曝光 24日宜蘭來回兩趟拍到爽

桃園八德2號社宅明起招租354戶 最快明年1月入住

毛小孩有專屬溫泉泡湯區！礁溪寒沐新推寵物旅館 基礎沙龍＋遊憩住宿一次體驗

送走2020年 尾牙春酒團聚 來礁溪大啖2021犇放歡樂宴

相關新聞

經濟部攜手華航 eMall城鄉特色商品館看見台灣

經濟部中小企業處攜手中華航空（2610）推廣台灣文創，嚴選城鄉特色商品，今 (22) 日正式於華航eMall購物平台上架...

後疫情時代 北台灣誰炒房最兇？

據住展雜誌統計，北台灣各縣市第3季新成屋、預售屋房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大，尤以新北...

從賣輸美廉社到打敗小七 全聯靠一招成台啤最大銷售通路

全聯的門店坪數與整體店數都在美廉社之上，五年前台啤的銷量卻狠狠被甩在後頭，不過，僅憑著一個動作，全聯近年不僅啤酒銷售直線上升，去年更躍升為台啤的最大銷售通路。

藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

藥華藥（6446）今（22）日表示，針對公司與AOP仲裁一事，公司提出聲明強調，仲裁金額48億元非最終結果，公司將挑戰仲...

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

張榮發文教基金會董事長鍾德美向來支持張家老大張國華，法院裁定由鍾德美推薦的七人接管文教基金會，等同老大拿下文教。但整體股...

政經私房話／瓦城徐承義 拍過成龍電影

你可能不知道瓦城董事長徐承義，卅多年前曾經是個電影明星。他以「報告班長二」初試啼聲，與小虎隊拍過「遊俠兒」，跟成龍合作拍...

鬥法贏了 張國華穩住長榮經營權

長榮集團經營權之爭，張榮發文教基金會董事長鍾德美向法院聲請選任臨時董事，台北地方法院裁准由高雄科技大學副校長俞克維擔任臨...

長榮集團經營權 張國華穩住

長榮集團經營權之爭暫告落幕。張榮發文教基金會昨（21）日已證實，正式收到台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維...

長榮集團 走專業經理人管理路線

長榮集團在創辦人張榮發去世後，就由長子張國華接手這座橫跨海空運的帝國，而在疫情之下，長榮集團營運仍穩健，有人說，是因為「...

華航沒事還增班 「貨運」是關鍵

國泰航空宣布裁員，旗下港龍航空走入歷史，問題出在貨運撐不起全公司。長榮大學航空管理系教授黃泰林說，航空公司要撐過疫情，必...

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

藥華醫藥昨（21）日宣布，與歐洲合作夥伴AOP之間的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元（...

台灣生物產業協會改選 吳忠勳獲任理事長

台灣生物產業發展協會昨（21）日選出第16屆新任理事長及副理事長，生物技術開發中心執行長吳忠勳當選理事長，副理事長由台康...

熱門新聞

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

買預售屋別輕忽！內政部揭五大陷阱

大同易主 市場派奪7董事大勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。