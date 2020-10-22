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AMPA三展登場 TTG助攻媒合商機

經濟日報 / 台北訊
為中南美洲客戶採購摩托車零配件的參觀者Sunil Mahbubani，填寫中經社即時媒合服務的媒合卡。林佑璇／攝影
為中南美洲客戶採購摩托車零配件的參觀者Sunil Mahbubani，填寫中經社即時媒合服務的媒合卡。林佑璇／攝影

疫情延後的2020年台北AMPA展，集結台北國際汽車零配件展與同系列共3個展及5大線上活動，昨（21）日陸續線下線上開展。經濟日報派出發行團隊，於南港展覽2館1樓P0234攤，發送台灣車輛零配件總覽（TTG雜誌）、TTG USB等刊物，搭配媒合系統，以高效即時的外銷解決方案，協助客戶掌握商機，攜手於艱困時期脫穎而出。

AMPA三展集結於南港展覽2館，汽車零件區參展商包含橡膠零件的維豐橡膠和迪特耐、汽車電裝的鼎傑、引擎零件的銘崙、底盤零件的裕億興業、汽車雨刷的復岡、車輛懸吊系統的㫥峰、煞車零件的鵬揚；電動車及相關零配件區的全冠、以及汽車改裝及配件區的親元，展出產品豐富且多元。

經濟日報（中經社）展前已向所經營的數萬名買主發出邀請函，開展後國內參觀者陸續前來服務攤位，索取TTG雜誌、TTG USB版本，現場推出的獨家電子媒合系統廣獲青睞，即時媒合推薦廠商廣告型錄及攤位號碼，協助買主快速滿足採購需求。由於疫情關係，多國尚未解封開放邊境，無法親臨現場參展的買主，也可以E-mail向中經社提出索書需求，不分國界地域，將TTG相關刊物寄至買主手上；另可通過數位型態服務，線上瀏覽TTG電子書及使用線上媒合功能，進行線上商機配對，在疫情期間擴增買主詢問，持續服務台灣廠商。

來自香港的參觀者Sunil Mahbubani表示，客戶分布於中南美洲，主要採購摩托車零配件，因疫情關係，中經社提供台灣汽配相關的刊物與即時媒合服務，對他的採購需求非常有幫助。

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