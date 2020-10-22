打造全球首艘台籍離岸風電運維船 兆豐銀主辦聯貸力挺

台灣發展綠能將邁入新的里程碑，為支持離岸風電產業，打造全球第一艘台灣自己的離岸風電運維船，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的大三商航運(股)公司12年期台幣12.88億元聯合授信案，成功籌組。

大三商航運為大統海運股份有限公司和日本商船三井株式會社(Mitsui O.S.K. Lines, Ltd)成立的合資公司， 著眼於台灣離岸風機營運維護業務商機，營業項目為離岸風場運維人員提供運輸服務。大三商航運已與全球離岸風電開發商-沃旭能源簽訂15年船舶租約，負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船(Service operation vessel, SOV)，本項租約為台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保「大彰化離岸風場」擁有世界級運維品質及最佳營運效能。

兆豐銀行向來力挺政府潔淨能源政策，亦支持離岸風電週邊產業，本聯合授信案將提供大三商航運購置離岸風電運維作業船所需資金及開立履約保證金保證函予承租人-沃旭能源，除由兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行外，另邀集上海商銀參與，並以新臺幣12.88億元簽約圓滿達成。