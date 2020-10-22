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東元參與高雄國際食品展 擴大拓展南台灣版圖

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導

東元（1504）餐飲集團將由會長黃茂雄領軍，參與高雄國際食品展，支持在地農漁特產，擴大拓展南台灣版圖；黃茂雄並要求東元商用冰箱、冷凍櫃及馬達一起參展，將東元集團的餐飲、家電及馬達三大事業加碼拓展南台灣市場大餅。

南台灣美食盛會-高雄國際食品展，今(22)日起在高雄展覽館登場。東元餐飲集團第二度參加高雄國際食品展，當日於東元餐飲展位，由黃茂雄舉行東元餐飲集團高雄食品展記者會。今年以南台灣在地食材入菜，融合各品牌新品，由黃茂雄及高雄市長陳其邁揭開活動序幕。

本次展出東元餐飲集團的主軸為「食在東元，實在安心」，聯合集團內人氣品牌攜手於高雄展覽館展出；除了健康美味的摩斯漢堡、適合全家的Royal Host樂雅樂家庭餐廳、散發誘人香氣的Miss Croissant蜜可頌、日本最大連鎖食堂-Maido Ookini帶來現點現做的日式料理，以及大阪人氣炸物-串家物語等。

東元餐飲集團指出，希望將安心安全、健康美味的國際美食，結合南臺灣在地農產品及特色食材，將多元融合的美食文化與南台灣的鄉親們分享。

東元餐飲集團深耕台灣市場三十年，更透過產地溯源、專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成永續經營的發展目標，訴求食在東元，實在安心的永續經營。

多次南下南台灣考察市場的黃茂雄認為，東元有商用冰箱、冷凍櫃很適合商用業者及冷凍市場使用，將是擴展南台灣市場很好的家電產品，此外，南台灣養殖產業很盛行，需要大量的馬達，馬達是東元起家的代表作，要求相關部門配合高雄國際食品展，將美食、商用冰箱/冷凍櫃及馬達聯手擴大業績來源。

今年前九個月東元自結合併營收331.77億元，年減7.6%。

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