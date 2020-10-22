富邦媒辦線上婦幼展 估帶動母嬰用品業績翻倍

富邦媒（8454） 旗下momo購物網表示，家長對幼兒健康及品質重視日益漸增，尿布、濕紙巾等快消品以及早教類的文具、玩具銷售成長顯著，推升今年婦幼文教商品銷售業績年增超過5成。瞄準此波母嬰商機，將推出「婦幼文教線上購物節」，除了眾多品牌包含幫寶適、嬌生、iloom、LEGO等商品下殺3折起，還有「消費滿額抽momo幣回饋」等好康，預估推升銷售翻倍成長。

momo購物網表示，今年受疫情影響，家長對孩童的健康安全及環境清潔更加重視，帶動尿布濕紙巾等快消品、母嬰用品及文具玩具成為今年婦幼商品的三大銷售品類。從今年消費者選購趨勢來看，主要以「安全係數高」的品牌商品，以及能夠一次滿足多種需求的「便利性」商品最受青睞，此外，消費者也為了健康安全更願意多花一些費用，以高價位選購更高品質的商品，或多帶一件商品以囤貨備用。

為提供消費者琳瑯滿目的選購需求，momo網羅約3000家婦幼品牌，集結超過8萬件商品，並分享momo「婦幼文教線上購物展」十大必敗商品供消費者作為參考。包含5倍吸收力輕薄不悶熱的「幫寶適」巧虎安睡褲26片，4包組優惠85折；低敏感性的「嬌生」嬰兒純水柔濕巾90片，24入組優惠價998元；韓國知名家居「iloom」momo獨家限定一秒收心固定型專注學習兒童成長椅，優惠價8111元；網紅開箱商品「角落生物」角落小夥伴互動電子機，優惠83折；創意學習玩具「LEGO」創意百變系列3合1家庭假期露營車，期間優惠下殺7折。