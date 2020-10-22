快訊

4天累計13例！新冠肺炎今增4例境外移入 指揮中心下午2時說明

爽身粉風暴：瞞報致癌？「有錢任性」的害命藥廠巨獸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥執行長林國鐘（本報系資料庫）
藥華藥執行長林國鐘（本報系資料庫）

藥華藥（6446）今（22）日表示，針對公司與AOP仲裁一事，公司提出聲明強調，仲裁金額48億元非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷。

藥華藥提出的聲明共有四點：

一、藥華藥仲裁金額新台幣48億並非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷；二、藥華藥另將對AOP未啟動其他三項適應症的臨床試驗積極評估請求賠償；三、藥華藥將依原合約供貨予AOP，並認列權利金收入；四、藥華藥持續與AOP合作搶攻歐洲市場，AOP官網推估2021年歐洲營收將達新台幣70億元，2030年將達新台幣350億元。

藥華藥今日股價一開盤即以92.7元跌停。

藥華藥昨日宣布有關其與AOP間之仲裁金額為1.42億歐元，遠低於AOP主張的4.8億歐元，藥華藥除挑戰此仲裁判斷外，更將對AOP遲延其他三項適應症的臨床試驗積極評估請求賠償，俾維護股東權益。

藥華藥說明，昨日甫接獲仲裁判斷，將在法定期間內提出挑戰。除此之外，藥華藥強調，依仲裁判斷合約仍屬有效，雙方應依合約執行，AOP依約需執行原發性骨髓纖維化(IMF)、真性血小板增多症(ET)、以及慢性骨髓性白血病(CML)等其他三項適應症的臨床試驗並取得藥證。然截至目前為止，AOP未曾啟動其他三項適應症的臨床試驗，遲延至今已達數年，故將積極評估對AOP請求賠償。

根據AOP公布資料，2020年的營業額約為新台幣52億元，2021年約為新台幣70億元，2030年則預估達到新台幣350億元，顯示藥華藥新藥P1101的市場潛力龐大。故雙方雖有爭議，但仍會有和解空間。

延伸閱讀

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

「喬完事」車上清槍走火誤殺好友 男判賠家屬1028萬元

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

相關新聞

從賣輸美廉社到打敗小七 全聯靠一招成台啤最大銷售通路

全聯的門店坪數與整體店數都在美廉社之上，五年前台啤的銷量卻狠狠被甩在後頭，不過，僅憑著一個動作，全聯近年不僅啤酒銷售直線上升，去年更躍升為台啤的最大銷售通路。

藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

藥華藥（6446）今（22）日表示，針對公司與AOP仲裁一事，公司提出聲明強調，仲裁金額48億元非最終結果，公司將挑戰仲...

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

張榮發文教基金會董事長鍾德美向來支持張家老大張國華，法院裁定由鍾德美推薦的七人接管文教基金會，等同老大拿下文教。但整體股...

政經私房話／瓦城徐承義 拍過成龍電影

你可能不知道瓦城董事長徐承義，卅多年前曾經是個電影明星。他以「報告班長二」初試啼聲，與小虎隊拍過「遊俠兒」，跟成龍合作拍...

鬥法贏了 張國華穩住長榮經營權

長榮集團經營權之爭，張榮發文教基金會董事長鍾德美向法院聲請選任臨時董事，台北地方法院裁准由高雄科技大學副校長俞克維擔任臨...

長榮集團經營權 張國華穩住

長榮集團經營權之爭暫告落幕。張榮發文教基金會昨（21）日已證實，正式收到台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維...

長榮集團 走專業經理人管理路線

長榮集團在創辦人張榮發去世後，就由長子張國華接手這座橫跨海空運的帝國，而在疫情之下，長榮集團營運仍穩健，有人說，是因為「...

華航沒事還增班 「貨運」是關鍵

國泰航空宣布裁員，旗下港龍航空走入歷史，問題出在貨運撐不起全公司。長榮大學航空管理系教授黃泰林說，航空公司要撐過疫情，必...

藥華藥仲裁案判賠48億元 執行長：將提出質疑

藥華醫藥昨（21）日宣布，與歐洲合作夥伴AOP之間的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元（...

台灣生物產業協會改選 吳忠勳獲任理事長

台灣生物產業發展協會昨（21）日選出第16屆新任理事長及副理事長，生物技術開發中心執行長吳忠勳當選理事長，副理事長由台康...

策略經營／兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄 選股像選球 拚完勝

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄把團隊合作比喻成打棒球，基金經理人是中心棒次，選球跟選股一樣，要有策略，揮出安打的勝...

連鎖效應／創業拉動就業 創造乘數效應                    

全球Covid-19疫情尚未停歇，就業機會更顯珍貴，透過創業拉動就業，值得重視。

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

大同變天 林郭文艶發聲明：將全力守護大同百年基業

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

經濟解析／股東會近百的出席率 打敗了大同的百年人治

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。