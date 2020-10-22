藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

藥華藥（6446）今（22）日表示，針對公司與AOP仲裁一事，公司提出聲明強調，仲裁金額48億元非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷。

藥華藥提出的聲明共有四點：

一、藥華藥仲裁金額新台幣48億並非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷；二、藥華藥另將對AOP未啟動其他三項適應症的臨床試驗積極評估請求賠償；三、藥華藥將依原合約供貨予AOP，並認列權利金收入；四、藥華藥持續與AOP合作搶攻歐洲市場，AOP官網推估2021年歐洲營收將達新台幣70億元，2030年將達新台幣350億元。

藥華藥今日股價一開盤即以92.7元跌停。

藥華藥昨日宣布有關其與AOP間之仲裁金額為1.42億歐元，遠低於AOP主張的4.8億歐元，藥華藥除挑戰此仲裁判斷外，更將對AOP遲延其他三項適應症的臨床試驗積極評估請求賠償，俾維護股東權益。

藥華藥說明，昨日甫接獲仲裁判斷，將在法定期間內提出挑戰。除此之外，藥華藥強調，依仲裁判斷合約仍屬有效，雙方應依合約執行，AOP依約需執行原發性骨髓纖維化(IMF)、真性血小板增多症(ET)、以及慢性骨髓性白血病(CML)等其他三項適應症的臨床試驗並取得藥證。然截至目前為止，AOP未曾啟動其他三項適應症的臨床試驗，遲延至今已達數年，故將積極評估對AOP請求賠償。

根據AOP公布資料，2020年的營業額約為新台幣52億元，2021年約為新台幣70億元，2030年則預估達到新台幣350億元，顯示藥華藥新藥P1101的市場潛力龐大。故雙方雖有爭議，但仍會有和解空間。