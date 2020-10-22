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「歸類差錯」 雙美中國子公司需補稅人民幣990萬元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

雙美（4728）重訊公告接獲深圳寶安機場海關以「歸類差錯」為由，開立雙美中國子公司北京享贊國際貿易、東莞雙美生物科技「補徵稅款告知書」，需補繳稅額共計人民幣約990.17萬元，影響每股稅後純益約0.79元。

雙美表示，自2006年進軍大陸市場布局，子公司北京享贊此次因海關認定的差異，以致於稅則上產生歸類差錯需追溯補繳其稅務費用的差額，將一次性反應在單季財務報表中，未來也將以最新稅則進行申報。

雙美表示，稅則的異動將致使未來出口中國市場銷售的膠原蛋白植入劑產品提高約8％的稅率，目前公司仍在評估此相關稅務費用的因應策略，以不調整大陸地區終端售價影響消費者權益為優先考量。

第4季是醫美消費旺季，雙美表示，業務團隊目前仍以TFP市場行銷發展戰略，因地制宜按照大陸3大經濟地帶，圍繞15個大都市經濟圈，月度完成近百場的雙美注射學院的活動，以利每位醫生施打雙美膠原蛋白植入劑的數量逐年增加。

另一方面，運用膠原蛋白原料為基底所延伸開發的包含面膜、精華液、眼霜等系列保養品，已於第2季取得中國藥監局（NMPA）妝字號認證通過，並已於第3季正式在中國淘寶、天貓等電商平台上架銷售，公司期望在植入劑與保養品雙箭齊發下，在第4季旺季遞出良好的營運成績單。

此外，雙美所研發的第四代膠原蛋白植入劑含利多卡因（膚泉原TM），目前已委託三軍總醫院、台大醫院與林口長庚醫院進行臨床試驗，可望於明年第2季完成，並在台灣進行新醫療器材查驗登記申請該產品的上市許可，後續將同步向中國NMPA、歐盟Medical Device Regulation （MDR）申請上市許可。

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