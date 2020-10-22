長榮集團走專業經理人管理路線

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

長榮集團在創辦人張榮發去世後，就由長子張國華接手這座橫跨海空運的帝國，而在疫情之下，長榮集團營運仍穩健，有人說，是因為「張國華有乃父之風」。

今年全球航空業遭到疫情襲擊，航空界的優等生國泰航空都宣布裁員8,500人，長榮航空成為全球「營業利益」前四名的業者。

長榮海運更厲害，根據國際航運市場諮詢機構Alphaliner報告，長榮海運平均營業利潤率（operating margin）高達12%，居全球海運業之冠，而且這樣的成績，也將反應在獲利上，國內各家法人都不斷上修長榮海運第3季獲利，推估前三季獲利就能達百億元。

全球海運界、航空界都看到長榮集團的經營競爭力，且張國華接手管理長榮集團後，學習全球許多知名老牌企業，持續推動專業經理人管理的路線，力推經營權跟管理權分開，帶動集團營收、獲利更上層樓。

長榮集團 長榮海運 疫情

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