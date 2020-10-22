長榮集團經營權 張國華穩住

長榮集團經營權之爭暫告落幕。張榮發文教基金會昨（21）日已證實，正式收到台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等七人為臨時董事，接管張榮發（文教）基金會。

張榮發文教基金會及張榮發慈善基金會雖非營利事業，但間接握有集團關鍵企業的絕大多數股權，等同是主導長榮集團經營權的金鑰，此次法院裁定出爐，而這七位臨時董事又是張榮發文教基金會董事長鍾德美所推薦，鍾向來支持張國華，此案確定後，等同穩住張國華對長榮集團的經營權。

對此，長榮集團昨（21）日也回應，尊重法院之裁定，也尊重每位新任臨時董事獨立行使職權。另外，針對長榮集團高級主管被黑道恐嚇案件，目前已進入司法審理中，相信法院會做出最公正的判決。

張榮發文教基金會新任董事長是俞克維，另外幾位董事分別為蘇顯達、陳清圳、林天來、吳靖國、張譽騰、方新舟，都是學術界且有名望的人。

張榮發文教及慈善基金會，並未直接持有集團的上市公司，但卻是長榮國際大股東，其中，張榮發文教基金會持有長榮國際28.86%股權，張榮發慈善基金會則持有5%股權。長榮國際又是長榮航空、長榮海運等公司的主要股東，這兩大基金會對長榮集團的重要性不言可喻。

進一步來說，張國華兄弟誰能拿下基金會，再加上本身持股，就是拿到入主長榮集團金鑰。這次台北地院民事庭裁定，裁定代管張榮發文教基金會的七席董事，都是基金會董座鍾德美推薦，而鍾向來支持張國華，等同張國華拿到長榮集團經營權。

熟悉公司治理的專家也認為，由於長榮集團是國內大型交通運輸集團，總員工數約達3萬餘人，對於社會的影響很大，經營權穩定有助於集團長期發展，更能消弭員工內心的擔憂。