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日勝生看好台中房市 獲選兩大捷運聯開案最優申請人

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
日勝生與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人。圖為文心崇德站建築設計示意圖。 圖／台中市政府官網
日勝生與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人。圖為文心崇德站建築設計示意圖。 圖／台中市政府官網

日勝生（2547）與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人；日勝生表示，台中是全國第二大城市，不僅自住房市需求不錯，且捷運建設前景，在看好台中房市下出手爭取兩大案並獲選。

日勝生指出，台中市近年交通建設與重大公共工程陸續啟動或完工，各產業廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進駐，總人口數持續正成長中，2017年更超越高雄成為全國第二大城市，認為台中自住房市充滿爆發力，加上捷運建設前景，因此看好未來台中房市的發展。

文心崇德站（G6站）位於北屯區東峰段，基地面積約700坪，其所在台中四期重劃區，屬較早期開發區域，因此兼具舊市區商業生活機能與重劃區完整街道，居文心路與崇德路雙軸線交通樞紐，北通豐原與潭雅神綠園道，東西連結新市政與北屯大坑。

文心櫻花站（G8a站）位於西屯區中義段，同為捷運系統用地，基地面積約500坪，其坐落於台中各開發區交界中心，北有逢甲夜市及水湳特區、東南有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，周邊生活商圈完善。

日勝生表示，本次獲選為台中綠線捷運文心崇德站與文心櫻花站兩基地聯開案之最優申請人，日勝生將投入集團資源，運用軌道經濟的規劃經驗，為台中打造優質的捷運聯開社區。

日勝生與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人。圖為文心櫻花站建築設計示意圖。 圖／台中市政府官網
日勝生與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人。圖為文心櫻花站建築設計示意圖。 圖／台中市政府官網

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