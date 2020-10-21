日勝生看好台中房市 獲選兩大捷運聯開案最優申請人

日勝生（2547）與100%持有子公司集順生活今（21）日公告獲選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案最優申請人；日勝生表示，台中是全國第二大城市，不僅自住房市需求不錯，且捷運建設前景，在看好台中房市下出手爭取兩大案並獲選。

日勝生指出，台中市近年交通建設與重大公共工程陸續啟動或完工，各產業廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進駐，總人口數持續正成長中，2017年更超越高雄成為全國第二大城市，認為台中自住房市充滿爆發力，加上捷運建設前景，因此看好未來台中房市的發展。

文心崇德站（G6站）位於北屯區東峰段，基地面積約700坪，其所在台中四期重劃區，屬較早期開發區域，因此兼具舊市區商業生活機能與重劃區完整街道，居文心路與崇德路雙軸線交通樞紐，北通豐原與潭雅神綠園道，東西連結新市政與北屯大坑。

文心櫻花站（G8a站）位於西屯區中義段，同為捷運系統用地，基地面積約500坪，其坐落於台中各開發區交界中心，北有逢甲夜市及水湳特區、東南有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，周邊生活商圈完善。