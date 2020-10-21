疫情造就遠距上班趨勢興起 台灣工程師接受度漸增

新冠肺炎疫情讓遠端上班的趨勢興起，新加坡獵才科技新創 Glints 指出，台灣本土人才對遠端工作的接受度非常高，需求增長速度持續強勁。Glints在2020 年初進入台灣，統計在台人才庫資料，發現對遠端工作表示感興趣的求職者超過兩萬人，以軟體工程師居冠。

Glints指出，今年第3季台灣企業端客戶需求激增五倍，大部分為針對3-5年經驗的軟體工程師的招募需求。Glints香港及台灣區負責人吳俊坤表示，港商及台灣企業對軟體工程師的需求持續增強，平均每3個招募職缺就有一名是工程師，軟體人力需求並未因疫情關係放緩。

Glints台灣區營運及策略經理楊絜茹表示，與印尼和越南等東南亞國家相比，台灣軟體開發人才在和企業面試的時候有明顯競爭優勢，一般在邏輯推衍與解決編程問題的能力都有更亮眼的表現。

Glints第3季的人才招募趨勢報告指出，相較於鄰近亞洲地區，台灣受疫情影響的較小。台灣企業端大多認為疫情影響不大，主要影響是人事招募預算減少、遠距面試不容易進行，不過目前遠距面試的問題獲得明顯改善。

因疫情影響產生的遠端工作趨勢，也影響外商企業在台灣的招募計畫。Glints指出，港商在台灣設置遠端軟體開發團隊的諮詢需求，在第3季明顯增加，剛獲得 A 輪或已獲得 A 輪許久的融資科技新創尤多，希望在台灣設置3-5人不等的遠端團隊。Glints資料庫數字顯示，港商對台灣軟體開發人才的需求比東南亞人才高出近乎一倍，新加坡商如旋轉拍賣(Carousell)、 現金回饋網站Shopback，甚至東南亞叫車平台獨角獸Grab等都偏好在台灣設立遠端軟體開發團隊。