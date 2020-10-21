境外商砸4.3億元買潤泰敦峰 成交單價創區域新高

比鄰微風廣場的松山區豪宅「潤泰敦峰」，目前實價登錄共有5筆交易紀錄，近期有境外公司以總價4.3億元、拆算單價239萬元及229萬元，一口氣買下一樓2戶，超越過去松山區豪宅「華固名鑄」及「文華苑」的高價紀錄。

最新實價登錄揭露，「潤泰敦峰」1樓2戶分別以總價2億1632萬元、及2億1594萬元，單價239.3萬元、及229.8萬元成交，創該社區目前揭露最高單價，也創松山區新高價。據謄本資料顯示，買方為境外英商「高美投資有險公司」。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，該案銷售時恰逢房市反轉時期，豪宅市場尚未完全解凍，能創高價應為看中規劃特色及知名建商加持，目前揭露單價已高於同樣位於松山區的「華固名鑄」及「文華苑」，而現階段豪宅市場復甦，市場資金動能充沛，豪宅市場邁向價量均穩走勢。

由於「潤泰敦峰」基地原為黑松起家厝，後來由潤泰標下，基地四面臨路，緊鄰微風廣場，規劃為純住宅、零店面的指標豪宅，交易行情備受外界矚目。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當年黑松土地標售結果就引起市場關注，由於土地成本高，市場也關注銷售狀況與成交行情，目前揭露價格也創區域新高，接下來就觀察陸續還有多少案例揭露。