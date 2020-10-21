北市東區店面出現租車業者 原來房東是這考量

今年疫情衝擊觀光飯店業，就連街邊店生意也直直落，不過近日台北市東區位於忠孝東路上的華新大樓，隨韓系快時尚品牌撤出與飲料店租約到期搬遷後，一樓店面悄悄掛起聯邦租車的廣告，不排除再添一筆房東收回自用的案例。

華新大樓一樓的店面與商場，原先由韓系的SPAO、MIXXO進駐微風忠孝館，位置就在捷運忠孝敦化站2號出口，三角窗店面則是由飲料業者進駐，不過2018年中品牌服飾業者退出，三角窗店面的飲料店則是今年初搬遷到東區巷內，位於東區捷運站出口的精華區店面出現了空置的狀況。

不過目前三角窗店面內部已經可以看出有店家進駐，一樓店面牆面則貼起租車業者的廣告。據謄本資料顯示，持有者為聯邦國際租賃公司，不排除為房東收回自用。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，汽車短長期的租賃市場蓬勃發展，除了傳統車商轉投資的租賃業外，也見到金融體系背景的業者跨足租賃產業，而此次看到汽車租賃業趁著這波不景氣，在東區正忠孝東路上的三角窗店面做起租賃業的生意，應是著眼於一方面可以有顯眼的品牌廣告效益，另一方面也可吸引一旁鐘錶銷費的高資產族群目光，進軍東區後進而快速打開品牌知名度。

值得一提的是，在這波店面頹勢中，不少房東自砍租金求租客，依舊難挽回商圈結構性的改變，而在此波不景氣中，又開始有不少店面空置或做特賣會，另外也出現房東本身就是企業主，與其空置不如自己拿來擴大經營自己的事業案例。

除了華新大樓的案例外，同樣位於忠孝東路四段原為安泰銀行的店面，2015年由金生儀旗下榮台投資及另一投資公司買下，分別創下每坪757萬元、778萬元的交易紀錄，寫下東區店面史上前二高價。而這二間店面近期開始裝修，還掛起百達翡麗的廣告海報，有意打造台北市百達翡麗的指標旗艦店，也是近期房東有意收回自用的案例。