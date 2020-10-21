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街口支付綁定全家會員付款 點數加倍送活動延至年底

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

街口支付今（21）日指出，街口支付不僅與環球購物中心和萊爾富合作，今年1月也與全家便利商店串接會員系統，以街口支付綁定「全家」會員付款，刷一次發票歸戶與會員集點即可同時完成，整體結帳流程只需三秒鐘。街口支付擁有350多萬名活躍用戶，具有龐大的流量優勢，與全家便利商店強強聯手，推出點數加倍送活動，即日起至10月31日（六）每週一全家會員當日，以街口+ APP綁定「全家」會員消費單筆滿100元，即享點數加倍送。

活動期間內綁定「全家」會員人數大幅成長175%，也觀察到雖然便利商店為小額高頻的場域，但點數加倍活動激發消費動機，消費筆數和金額也有顯著的提升，消費筆數成長36%、消費金額則成長51%。現在活動接近尾聲，今(21)日宣布將延長活動走期至年底，不僅如此，活動再加碼，不再只限每周一，預計綁定人數將再次衝上高峰！

10月24日（六）至12月28日（一）止的每週六、日、一，持街口+ APP綁定「全家」會員單筆消費滿100元以上(含)，享「全家」會員點數加倍送，每人每日總計最高贈1,000點，每週總計最高加贈3,000點。

全家便利商店 街口支付 APP

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