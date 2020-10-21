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合庫拍賣遠航債權 館前路房產溢價近四成賣出

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

房市交易熱呼呼，銀行處分擔保品也受惠。合作金庫握有遠東航空台北市精華地段的六筆不動產，今（21）日首度拍賣，其中，位於館前路36號1~3樓的房產以3億3,300萬元高價順利拍出，較底價2億4,010萬元超出9,320萬元，溢價近39%。

另外，包括八德路、南京東路、四維路與龍江路及館前路36號B1這五筆不動產首拍並未拍出，預估法院將在一個月內舉行二拍。

據悉，合庫當初放款給遠航時，作為擔保品之一的館前路不動產，合庫估價為2.3億元，首拍設定的底價為2.4億元，較合庫估價高出0.1億元；近期房市交易熱呼呼，館前路不動產今日以3.33億元高價拍出，較合庫貸放時的鑑價足足高出1億元。

若以法院設定的拍賣底價2.4億元計算，館前路房產的拍出價格溢價近39%。

遠航掏空案餘波盪漾，合庫銀行握有20.5億元遠航債權，為最大債權銀行，不過當初遠航提供給合庫銀的擔保品共有九處，除淡水小坪頂的105戶房地外，另有台南、高雄，甚至是台北市六筆精華地段土地。

其中，位於台北市的六筆不動產今日首度拍賣，全部底價為12.46億元，最後僅拍出館前路一處，價格為3.33億元，其餘五筆不動產將於一個月內舉行二拍，屆時底價將打八折。

據悉，目前已有多組買家向合庫銀表示標購興趣，內部估計，首拍未能順利拍出的五筆不動產，舉行二拍、底價打八折後，有機會回收約八億元，加上館前路拍出的3.33億元，合計超過10億元，超過遠航債權的一半。

另外，合庫在8月順利拍出高雄、台南兩地的擔保品，其中高雄擔保品，估價9,700萬元，拍出價格9,462萬元，台南擔保品估價1,200萬元，實際拍出價格2,168萬元，兩處合計，合庫可回收1.05億元的債權。

最後則是新北市淡水小坪頂的105筆房地，目前法院正在進行鑑價，合庫當初鑑價為20億元。

合庫 遠航

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