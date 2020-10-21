快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

總裁陳武剛遭控侵吞水工廠 全豐盛集團澄清：絕無此事

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

麗豐-KY（4137）母集團全豐盛集團總裁陳武剛今(21)日被媒體爆料，因廣福食品公司前負責人彭錦源於鏡週刊及各大媒體不實指控本集團拐其工廠，全豐盛集團澄清指出，該爆料嚴重汙衊集團及相關人員名譽，聲明如下：

1. 107年10月間，廣福公司彭錦源表示有意出售其已近30年之老舊新竹橫山製水工廠，惟因該工廠坐落之土地蘊含有台灣難得少見之天然鹼性礦泉水，富含鍶、鉻和偏矽酸等對有益人體的微量元素和礦物質，從事礦泉水事業與本集團從事健康事業、善盡企業社會責任之宗旨相符，本集團乃同意，由陳武剛總裁代表出資新台幣1.5億元，委託彭錦源處理：『1.廣福公司廠房及其一切生產設備之買受。2.廣福橫山工廠座落土地之248、271、273、274、275、277、278、285、286、293、294、598、627、643等地號土地，及其上開建物之買受。3.廣福公司水權（執照第J1054002號和第20113619號）移轉。4.廣福橫山工廠登記證之變更。5.廣福所有包裝水代工權益之移轉。6.廣福公司所有包裝水經銷權益之移轉。7.清償前述所有土地、建物、機器設備之抵押債務。』各個交易金額之安排均由彭錦源規劃，有雙方於民國107年12月29日簽署之契約為證。且雙方於訴訟中均已確認確有簽署該契約，彭錦源對外宣稱前揭交易金額為三億八千萬再加上新公司20%股份，並非事實。且彭錦源於向鏡週刊爆料之近日，竟有彭錦源之債權人持一份偽造之契約，前來本集團詢問有無3.8億元交易之事，本集團已針對該偽造之文書進行蒐證，俟蒐證完成後將對偽造契約一案提出告訴。　

2. 彭錦源係於104年1月間以850萬購得新竹橫山製水工廠之廠房、設備、所在主要土地、水權，嗣以1.5億元出售予本集團，扣除工廠占用到鄰地，已花費之3,000餘萬元，彭錦源取得約1.2億元，其獲利不可謂不豐。

3. 彭錦源就前揭委託事項，迄今並未全部完成，然而，本集團仍支付新竹橫山製水工廠之廠房及設備、水權狀所載引水地點之土地、新竹橫山製水工廠坐落之土地、周遭鄰地及道路用地及塗銷土地抵押權、動產設備擔保還款等等之價金及彭錦源支借費用，目前本集團業已給付逾一億五千萬元，相關費用均有付款紀錄可資證明，絕無如彭錦源不實聲稱般，以土地問題沒處理好為由，推託不願付清之情，彭錦源所言絕非實在。　

4. 由於廣福公司出售給本集團旗下中央大貝山礦泉水有限公司（下稱：中央大貝山公司，舊名為：愛莎尼緹有限公司）之廠房設備老舊不堪，其消防、衛生、照明、汙水管制不符合現行法規標準，工廠登記證及水權狀無法依約由廣福公司變更給本集團製造巴部農天然礦泉水，雙方同意由本集團在1.5億元外，另行出資整頓廠房設備，在廠房設備整頓完畢後再自行辦理工廠變更登記、水權移轉；又因本集團已購買前揭廠房設備、廠房所坐落之土地、鄰地，1.5億元大抵給付完畢，彭錦源因而同意將廣福公司實質經營權移交給本集團，並在108年3月26日將廣福公司大小章、移轉水權所需之水權狀正本、公司各類證照正本交接給本集團，本集團並改聘彭錦源擔任水事業技術顧問，並每月給付彭錦源新台幣6萬元迄今。又為確保本集團巴部農礦泉水事業順利進行，本集團在1.5億元外，另行斥資2,900萬元，向廣福公司當時所有股東（彭錦源、江秋香及紀智齡）收購全部股份，本集團至此成為廣福公司之唯一股東。豈料彭錦源趁股東名簿變更前，為將廣福公司股份轉賣他人，竟另行偽刻廣福公司大小章，不實向主管機關切結廣福公司大小章遺失，致承辦公務員誤信而將偽刻印鑑之印文登載於公文書，本集團前已向彭錦源提出使公務員登載不實之告訴，以正視聽。

5. 如前所述，系爭買賣之各項交易金額，均由彭錦源安排規劃，扣除購買工廠占用鄰地之花費約3,000萬餘元外，彭錦源將工廠設備之買賣價金安排規劃為五百萬元，然而其所持有之277、278地號之兩筆土地，其公告現值僅只123萬元，竟要求以1.07億元出售予本集團，顯然彭錦源已將工廠之部份價值作價於其所持有之該兩筆土地。　　

6. 又工廠設備以500萬元出售予本集團，彭錦源依法亦於出售前召開廣福公司臨時股東會，依其會議紀錄所載，全體股東亦同意以五百萬元授權彭錦源與本集團簽約，且訴訟中，雙方對於107年10月28日之簽約總價金為五百萬元均不爭執，此有法院之審理筆錄可稽，彭錦源今日另持偽造之工廠及設備買賣契約，向鏡週刊投訴，謂其所持有之契約係載明五百萬元為買賣簽約金而非買賣總價金，就此偽造之行為，本集團已委託律師對其提出偽造文書之告訴。　

7. 本集團特此向各界呼籲，系爭買賣之交易僅為1.5億元，切勿誤信彭錦源所謂3.8億元之說詞，以免受騙上當。

股東會 新台幣

延伸閱讀

波克夏子公司遭控違反伊朗制裁令 付410萬美元和解金

越南移工勾結台灣人搶女同鄉 假扮警察奪47萬逃逸

立委質疑韓國瑜岳父砂石場汙染土地 要求追究不法

精測與桓達策略合作 聯手攻智慧環保商機

相關新聞

買房注意！內政部揭預售屋契約5大陷阱

為保障民眾購屋權益，地方政府每年都會查核業者是否符合預售屋買賣定型化契約的規範。內政部提醒，預售屋契約中常見缺失有「通知...

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

歷經東帝士裁員、自掏腰包發薪水，都打擊不了安杰國際物業集團董事長陳品峰，他如何一手壯大物業管理事業，並囊括酒店式公寓、都更案、人才培育版圖？

拓展航空新視野 星宇航空參訪萬能科大

萬能科大看準航空產業趨勢及配合周邊發展，積極投入航空相關產業人才培育，近年來陸續與國內外優質航空業進行產學合作。星宇航空...

長榮集團內鬥可望落幕 張國華穩住經營權

長榮集團的經營權關鍵金鑰在兩大基金會，今（21）日已有媒體報導，台北地院民事庭日前裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7...

保時捷前三季銷量躍增 跑車賣最好

豪華性能車品牌保時捷在台灣市場銷售亮眼，前三季銷售量達2,952輛，年增20%。其中Cayenne全車系銷售表現出色，年...

保時捷電動車 接單逾千輛

豪華車品牌保時捷搶攻電動車市場的首發車款Taycan，今年前九月在全球銷量突破1萬輛，已規劃年底前在台上市，市場傳出，目...

SOGO印名品專刊 拉攏高端客

SOGO百貨忠孝館雖主打全客層，但在國際名品助攻下，貴婦買氣仍可期。SOGO忠孝館店長李景銘昨（20）日表示，今年周年慶...

SOGO周年慶 尬三大電商

遠東SOGO周年慶劍指雙11。董事長黃晴雯昨（20）日表示，今年向三大電商宣戰，首度祭出「超越電商，買貴退差價」策略，全...

智慧經營／世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松 庄腳囝仔寫創業傳奇

世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松是來自雲林的「庄腳囝仔」，白手起家，在澳洲寫下台商新傳奇，曾經擔任第23屆世界台灣商...

老園丁耕讀筆記／從美國職棒談企業管理

2005年，王建民站上美國職棒大聯盟（MLB）的投手丘，我開始迷上MLB、成為洋基隊的鐵粉球迷，自此每年季後世界冠軍賽都...

憲生說法／完美主義的迷思

「你知道嗎？結婚這麼多年來，我一直無法忍受的就是我老公那種吹毛求疵，一切追求完美的個性。」聚會中，前同事嘆了一口氣，「他...

董事長說故事／沒有風水師

「不擇日、不挑時」是王品開店的一貫風格，沒有「看方位、找座向」的風水師坐鎮，餐廳何處可設點就積極開店，以降低房租成本為評...

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

大同變天 林郭文艶發聲明：將全力守護大同百年基業

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

英特爾賣NAND事業 力成封測訂單飛了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。