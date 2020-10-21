總裁陳武剛遭控侵吞水工廠 全豐盛集團澄清：絕無此事

麗豐-KY（4137）母集團全豐盛集團總裁陳武剛今(21)日被媒體爆料，因廣福食品公司前負責人彭錦源於鏡週刊及各大媒體不實指控本集團拐其工廠，全豐盛集團澄清指出，該爆料嚴重汙衊集團及相關人員名譽，聲明如下：

2. 彭錦源係於104年1月間以850萬購得新竹橫山製水工廠之廠房、設備、所在主要土地、水權，嗣以1.5億元出售予本集團，扣除工廠占用到鄰地，已花費之3,000餘萬元，彭錦源取得約1.2億元，其獲利不可謂不豐。

3. 彭錦源就前揭委託事項，迄今並未全部完成，然而，本集團仍支付新竹橫山製水工廠之廠房及設備、水權狀所載引水地點之土地、新竹橫山製水工廠坐落之土地、周遭鄰地及道路用地及塗銷土地抵押權、動產設備擔保還款等等之價金及彭錦源支借費用，目前本集團業已給付逾一億五千萬元，相關費用均有付款紀錄可資證明，絕無如彭錦源不實聲稱般，以土地問題沒處理好為由，推託不願付清之情，彭錦源所言絕非實在。

4. 由於廣福公司出售給本集團旗下中央大貝山礦泉水有限公司（下稱：中央大貝山公司，舊名為：愛莎尼緹有限公司）之廠房設備老舊不堪，其消防、衛生、照明、汙水管制不符合現行法規標準，工廠登記證及水權狀無法依約由廣福公司變更給本集團製造巴部農天然礦泉水，雙方同意由本集團在1.5億元外，另行出資整頓廠房設備，在廠房設備整頓完畢後再自行辦理工廠變更登記、水權移轉；又因本集團已購買前揭廠房設備、廠房所坐落之土地、鄰地，1.5億元大抵給付完畢，彭錦源因而同意將廣福公司實質經營權移交給本集團，並在108年3月26日將廣福公司大小章、移轉水權所需之水權狀正本、公司各類證照正本交接給本集團，本集團並改聘彭錦源擔任水事業技術顧問，並每月給付彭錦源新台幣6萬元迄今。又為確保本集團巴部農礦泉水事業順利進行，本集團在1.5億元外，另行斥資2,900萬元，向廣福公司當時所有股東（彭錦源、江秋香及紀智齡）收購全部股份，本集團至此成為廣福公司之唯一股東。豈料彭錦源趁股東名簿變更前，為將廣福公司股份轉賣他人，竟另行偽刻廣福公司大小章，不實向主管機關切結廣福公司大小章遺失，致承辦公務員誤信而將偽刻印鑑之印文登載於公文書，本集團前已向彭錦源提出使公務員登載不實之告訴，以正視聽。

5. 如前所述，系爭買賣之各項交易金額，均由彭錦源安排規劃，扣除購買工廠占用鄰地之花費約3,000萬餘元外，彭錦源將工廠設備之買賣價金安排規劃為五百萬元，然而其所持有之277、278地號之兩筆土地，其公告現值僅只123萬元，竟要求以1.07億元出售予本集團，顯然彭錦源已將工廠之部份價值作價於其所持有之該兩筆土地。

6. 又工廠設備以500萬元出售予本集團，彭錦源依法亦於出售前召開廣福公司臨時股東會，依其會議紀錄所載，全體股東亦同意以五百萬元授權彭錦源與本集團簽約，且訴訟中，雙方對於107年10月28日之簽約總價金為五百萬元均不爭執，此有法院之審理筆錄可稽，彭錦源今日另持偽造之工廠及設備買賣契約，向鏡週刊投訴，謂其所持有之契約係載明五百萬元為買賣簽約金而非買賣總價金，就此偽造之行為，本集團已委託律師對其提出偽造文書之告訴。

7. 本集團特此向各界呼籲，系爭買賣之交易僅為1.5億元，切勿誤信彭錦源所謂3.8億元之說詞，以免受騙上當。