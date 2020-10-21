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陸園創辦人陸星璋重出江湖 上海陸家嘴再現經典江浙菜

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中老字號江浙餐廳「陸園」創辦人陸星璋重出江湖，與友人合夥經營「上海陸家嘴」，重現經典江浙菜色。記者宋健生／攝影
台中老字號江浙餐廳「陸園」創辦人陸星璋重出江湖，與友人合夥經營「上海陸家嘴」，重現經典江浙菜色。記者宋健生／攝影

台中老字號江浙餐廳「陸園」創辦人陸星璋重出江湖，在台中市華美西街與友人合夥經營「上海陸家嘴」，重現經典江浙菜色，吸引老顧客紛紛回流品嚐「老味道」。

現年66歲的陸星璋是大陳義胞，襁褓中即跟著父母來台，因舅舅從事餐飲業，他從小就跟著舅舅學藝，後來在台中「狀元樓」擔任主廚，30年前創業成立「陸園」，堅守傳統的味道 ，保持道地的江浙菜色與作法。

去年7月，陸星璋覺得自己年歲已大，想退休，就將「陸園」頂給別人經營。沒想到休息不到一年就閒不住，加上友人邀他合夥經營餐廳，盛情難卻之下，決定重啟爐灶，經營「上海陸家嘴」餐廳，不少老顧客聞風回流。

陸星璋說，江浙菜以河鮮、海鮮為主，但現在嗆蟹、河蝦仁等貨源不易取得，導致有些菜色逐漸在餐桌上消失；百頁毛豆、蔥燒鯽魚、獅子頭等是家喻戶曉的家常菜，東坡肉、宋嫂魚羹則是有故事的經典菜餚。

陸星璋強調，江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作。

例如蔥燒鯽魚，必需炸到魚骨酥脆，再加入鎮江醋、醬油、砂糖等悶燒3小時，濃郁的醬燒蔥香味完全融入魚中，再放入冰箱冷藏，吃時魚骨可全部下肚，爽口美味。

老上海悶鴨、上海老母雞湯等菜色，則需慢火煨煮，花3、5小時是常有的事，有的則起碼要8、9小時，十分「厚工」。

尤其，八寶肥鴨要選4、5斤大的上好鴨子，先去骨醃1、2小時，再將蓮子、栗子、火腿等餡料與糯米炒過填入鴨腹，鴨子炸至金黃後再蒸3小時，八寶糯米飯吸取鴨肉的鮮甜，滋味豐富，但作工繁複費時，想吃得先預約。

江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作。記者宋健生／攝影
江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作。記者宋健生／攝影

上海 餐飲業

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