拚展店！安心旗下摩斯漢堡年底衝300店 擴大徵才300人
今年全台疫情影響，許多餐飲暫緩擴店計畫，不過，安心（1259）旗下摩斯漢堡今年展店、招募活動皆十分積極。安心表示，摩斯漢堡招募團隊將在11月於大台北地區擴大舉辦6場招募場次，預計徵才300人，年底300店目標不變，截至目前，全台門市已達284店。
安心表示，摩斯漢堡自1990年由日本引進，在台長期經營30年，是積極成長的速食連鎖企業。摩斯招募團隊將在11月於大台北地區擴大舉辦6場招募場次，本次招募對象年齡不限，歡迎餐飲從業人員、社會新鮮人、轉職者、二度就業、學生、中高齡、身心障礙等把握機會。招募場次將進行公司職務說明及面試。
招募方面將徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業與我們一同努力發展的夥伴。歡迎中高齡或者是重出江湖的二度就業者，將視同正式人員循序漸進培育，工作表現佳除可隨時轉任正職，還可獲得轉任獎金。摩斯漢堡全台店鋪多，上班地點選擇也多，另，有夢想至台北就業發展者，摩斯將提供員工宿舍，讓有意願北上任職之員工安心就業、挑戰高薪。
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