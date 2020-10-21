快訊

居檢沒坦承現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

拚展店！安心旗下摩斯漢堡年底衝300店 擴大徵才300人

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

今年全台疫情影響，許多餐飲暫緩擴店計畫，不過，安心（1259）旗下摩斯漢堡今年展店、招募活動皆十分積極。安心表示，摩斯漢堡招募團隊將在11月於大台北地區擴大舉辦6場招募場次，預計徵才300人，年底300店目標不變，截至目前，全台門市已達284店。

安心表示，摩斯漢堡自1990年由日本引進，在台長期經營30年，是積極成長的速食連鎖企業。摩斯招募團隊將在11月於大台北地區擴大舉辦6場招募場次，本次招募對象年齡不限，歡迎餐飲從業人員、社會新鮮人、轉職者、二度就業、學生、中高齡、身心障礙等把握機會。招募場次將進行公司職務說明及面試。

招募方面將徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業與我們一同努力發展的夥伴。歡迎中高齡或者是重出江湖的二度就業者，將視同正式人員循序漸進培育，工作表現佳除可隨時轉任正職，還可獲得轉任獎金。摩斯漢堡全台店鋪多，上班地點選擇也多，另，有夢想至台北就業發展者，摩斯將提供員工宿舍，讓有意願北上任職之員工安心就業、挑戰高薪。

摩斯漢堡 餐飲業

延伸閱讀

唐禹哲一夜會兩女　與豆花妹夜遊車河3小時

唸「醫科」純興趣畢業就轉職？ 內行人揭背後真相

山派、水派？ 疫情賞屋潮 度假宅兩大派別大車拼

東北風影響到下周三 昌鴻颱風最快今轉中颱將影響日本

相關新聞

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

歷經東帝士裁員、自掏腰包發薪水，都打擊不了安杰國際物業集團董事長陳品峰，他如何一手壯大物業管理事業，並囊括酒店式公寓、都更案、人才培育版圖？

拓展航空新視野 星宇航空參訪萬能科大

萬能科大看準航空產業趨勢及配合周邊發展，積極投入航空相關產業人才培育，近年來陸續與國內外優質航空業進行產學合作。星宇航空...

長榮集團內鬥可望落幕 張國華穩住經營權

長榮集團的經營權關鍵金鑰在兩大基金會，今（21）日已有媒體報導，台北地院民事庭日前裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7...

保時捷前三季銷量躍增 跑車賣最好

豪華性能車品牌保時捷在台灣市場銷售亮眼，前三季銷售量達2,952輛，年增20%。其中Cayenne全車系銷售表現出色，年...

保時捷電動車 接單逾千輛

豪華車品牌保時捷搶攻電動車市場的首發車款Taycan，今年前九月在全球銷量突破1萬輛，已規劃年底前在台上市，市場傳出，目...

SOGO印名品專刊 拉攏高端客

SOGO百貨忠孝館雖主打全客層，但在國際名品助攻下，貴婦買氣仍可期。SOGO忠孝館店長李景銘昨（20）日表示，今年周年慶...

SOGO周年慶 尬三大電商

遠東SOGO周年慶劍指雙11。董事長黃晴雯昨（20）日表示，今年向三大電商宣戰，首度祭出「超越電商，買貴退差價」策略，全...

智慧經營／世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松 庄腳囝仔寫創業傳奇

世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松是來自雲林的「庄腳囝仔」，白手起家，在澳洲寫下台商新傳奇，曾經擔任第23屆世界台灣商...

老園丁耕讀筆記／從美國職棒談企業管理

2005年，王建民站上美國職棒大聯盟（MLB）的投手丘，我開始迷上MLB、成為洋基隊的鐵粉球迷，自此每年季後世界冠軍賽都...

憲生說法／完美主義的迷思

「你知道嗎？結婚這麼多年來，我一直無法忍受的就是我老公那種吹毛求疵，一切追求完美的個性。」聚會中，前同事嘆了一口氣，「他...

董事長說故事／沒有風水師

「不擇日、不挑時」是王品開店的一貫風格，沒有「看方位、找座向」的風水師坐鎮，餐廳何處可設點就積極開店，以降低房租成本為評...

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

有55年歷史的春源鋼鐵位於新北市三重區的「起家厝」，將透過都市更新方式，新建為身兼企業營運總部的廠辦大樓，昨天開工，完工...

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

緯創以2,874萬美元 收購WD馬來西亞工廠

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

英特爾賣NAND事業 力成封測訂單飛了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。