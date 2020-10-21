金馬賓館美術館與藝術家賴志盛融合 吸引企業白領注目

藝術家賴志盛首次來到高雄發表個展，以「繞梁」為題發展出六件全新創作，作品與金馬賓館當代美術館建築空間緊密結合，翻轉既有的空間慣性與物件功能，作品概念饒富趣味又極具話題，顛覆觀眾想像，吸引許多企業高層與白領上班族駐足。

金馬賓館當代美術館專員錢思穎表示，近一個月的現地創作過程，賴志盛長時間觀察金馬賓館展場空間裡的光線、氣流與水分，吸納場館獨特的山景與光影融入作品中，使觀者、作品與空間三者環環相扣的對話，而金馬賓館獨特的建築結構，也為賴志盛的現地創作作品增添幾分值得玩味的變數。

舉例來說，其中一件現地創作，就是運用「水」在冷熱交換過程中引發的能量與物質變化，形成一個能循環不已且變化萬千的作品。

錢思穎指出，賴志盛對空間有極高敏感度，這跟他長達13年水泥工匠的人生經歷有關，也源於藝術家自身時時刻刻對「日常」與「慣習」的質問。