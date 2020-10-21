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精測與桓達策略合作 聯手攻智慧環保商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

響應政府啟動循環經濟產業計畫，中華精測（6510）與桓達科技（4549）正式簽訂策略合作意向書，雙方未來將結合各自所長，為各類工業產業提供製造工廠的廢水處理智慧化環保解決方案，期能為工業污水排放把關，攜手發展水資源再利用，實踐讓黑水變藍金的環保願景。

中華精測生產製造各類的半導體測試介面，包括高速高頻PCB、半導體IC載板以及探針卡，並於廠內製造端導入自主研發的AIoT生態系統多年，目前具備研發、製造與銷售各種化學藥液感測器、邊緣運算系統、人工智慧、設備智動化與智慧管理平台之完整生態系統，並於今年9月正式成立智動化事業處，進軍「智慧製造」與「智慧環保」整體解決方案的產品與服務市場。

桓達科技專注於發展自動化感測器42年，客戶遍及電子及半導體、水資源、食品、化工、鋼鐵、水泥各類工業製造產業，具有研發、製造、銷售各種物液位、流量、壓力、溫度等物理量傳感器，提供製程自動化應用的解決方案，同時也不斷強化公司以製程自動化感測器製造者的核心價值─「提供顧客期望的解決方案」。

雙方簽訂策略合作意向書後，中華精測將提供各種化學藥液之AI智動化邊緣運算設備與管理平台、桓達科技將提供各種物液位物理量傳感器，雙方攜手服務各類別產業之製造工廠導入智慧製造與智慧環保整體解決方案系統，推動AI的科技技術助力工業廢水監測工程與處理流程優化。

中華精測黃水可總經理表示，近半世紀以來，台灣快速發展工業經濟並演進至高科技經濟，為台灣奠定紮實的經濟實力，然而在發展過程中，在這塊土地上所建置的製造工廠亦消耗著環境資源，據內政部統計，台灣每日污水排放總量超過300多萬公噸，如何兼顧經濟發展及善盡環境保護之責? 多年來是製造業難解的課題，如今，導入製造生態鏈的人工智慧科技成熟，將有效提升製造業高效率使用環境資源，降低製造所帶來的環境污染。

中華精測 環保 半導體

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精測與桓達簽策略合作意向書 攻智慧化廢水處理

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