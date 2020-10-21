拓展航空新視野 星宇航空參訪萬能科大

萬能科大看準航空產業趨勢及配合周邊發展，積極投入航空相關產業人才培育，近年來陸續與國內外優質航空業進行產學合作。星宇航空董事長特別助理周寳裕帶領公司機務處、航務處及空服處團隊來校參訪，師生熱烈歡迎，期待未來雙方透過產學交流，共創雙贏局面。

萬能科大校長莊暢表示，星宇航空的品牌形象定位於高端服務的精緻化路線，不論是近期推出的「偽出國」飛行體驗或星宇小舖周邊商品，都能引領熱潮，更欽佩創辦人張國煒董事長的創意與奮鬥精神，期望未來能在資源互惠互享的關係下，邀請星宇航空團隊來萬能科大分享業師課程，提供學生們實務上的經驗、職場體驗及實習機會。另一方面星宇航空如果有航空維修技術培訓場域的需求，萬能科大也樂於提供支援。

周寳裕表示，星宇航空首重飛安，定位為精品航空，重視細節，雖面對疫情影響，在張國煒董事長的領導之下，仍舊按部就班穩健地朝向目標一步步邁進。此次參訪是星宇航空首次與大學端的交流活動，對於萬能科大的校訓「精勤公正」，認為這就是培育企業需求優秀人才的最佳註解，這次也帶領公司的人資長前來，希望可以進一步了解學校對航空產業學生的培育與訓練。