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拓展航空新視野 星宇航空參訪萬能科大
萬能科大看準航空產業趨勢及配合周邊發展，積極投入航空相關產業人才培育，近年來陸續與國內外優質航空業進行產學合作。星宇航空董事長特別助理周寳裕帶領公司機務處、航務處及空服處團隊來校參訪，師生熱烈歡迎，期待未來雙方透過產學交流，共創雙贏局面。
萬能科大校長莊暢表示，星宇航空的品牌形象定位於高端服務的精緻化路線，不論是近期推出的「偽出國」飛行體驗或星宇小舖周邊商品，都能引領熱潮，更欽佩創辦人張國煒董事長的創意與奮鬥精神，期望未來能在資源互惠互享的關係下，邀請星宇航空團隊來萬能科大分享業師課程，提供學生們實務上的經驗、職場體驗及實習機會。另一方面星宇航空如果有航空維修技術培訓場域的需求，萬能科大也樂於提供支援。
周寳裕表示，星宇航空首重飛安，定位為精品航空，重視細節，雖面對疫情影響，在張國煒董事長的領導之下，仍舊按部就班穩健地朝向目標一步步邁進。此次參訪是星宇航空首次與大學端的交流活動，對於萬能科大的校訓「精勤公正」，認為這就是培育企業需求優秀人才的最佳註解，這次也帶領公司的人資長前來，希望可以進一步了解學校對航空產業學生的培育與訓練。
莊暢強調，萬能科大重視實務應用的教學與研究，目前航機系及航服系的學生畢業後，紛紛在飛機維修及空服地勤等產業都有傑出的表現。學校建置各式實習場域例如航空科技中心、飛機修護棚廠、模擬機艙教室、地勤模擬教室及美姿美儀教室等，提供完善教學實作環境，培育相關產業需求人才。此外，餐飲系也建置中西餐烹調教室，設計美味航空餐展現專業的技能。
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