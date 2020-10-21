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長榮集團內鬥可望落幕 張國華穩住經營權

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
張國華。聯合報系資料照
張國華。聯合報系資料照

長榮集團經營權關鍵金鑰在兩大基金會，今（21）日已有媒體報導，台北地院民事庭日前裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7人接管張榮發（文教）基金會臨時董事，因這7席是基金會董事長鍾德美推薦，較支持長子張國華經營理念，長子張國華可望穩住長榮集團的經營權。

長榮集團的經營權之爭可望落幕，今天長榮集團也回應，針對雜誌媒體報導台北地方法院已裁定指派張榮發基金會臨時董事組成臨時董事會一事，長榮集團表示，尊重法院之裁定，也尊重每位新任臨時董事獨立行使職權。另外，針對長榮集團高級主管被謝國獻等人唆使黑道恐嚇案件，目前已進入司法審理中，相信法院會做出最公正的判決。

長榮集團海空運等事業總營業額超過4,000億元，為了經營權之爭，兄弟雙方之爭長達2年，由於長榮集團兩大基金會間接控有長榮集團的持股，其中，文教基金會和慈善基金會分別持有長榮集團最重要的控股公司長榮國際28.86%及5%股權。

長榮集團經營權之爭風波不斷，老二、老三在跟老大僵持不下，日前還傳出為搶下張榮發（文教）基金會與張榮發慈善基金會董事席次，老臣柯麗卿及高層人員遭恐嚇及製造假車禍擊等方式企圖逼退；隨著法院公布指派人員接管張榮發（文教）基金會成立臨時董事，董事的支持意願，等於是宣告長榮集團經營權花落誰家。

長榮集團 經營權 張榮發

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