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國泰裁員8500人港龍即起停運 600位台籍員工去留未定

最後十天 鴻海獎學鯨申請即將截止

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

十萬元，對一般上班族來說，也許代表著三個月的薪水；對在學生來說，也許代表著一年的打工所得。而現在，不需要花上一年或三個月，只要一點點填寫表格與拍攝簡單自我介紹的時間，需要幫助的大專院校與碩博士生就可能得到那十萬元，讓自己能夠稍稍放緩打工的腳步，也為自己開創實現夢想的機會。

鴻海教育基金會所設立的「鴻海獎學鯨」活動自即日起接受報名至10月30日（五）為止，只要是家庭經濟困難、前一學年成績平均達到70分以上的大專院校及碩博士生，都可以報名申請，一經錄取即可得到十萬元的獎助學金，總共釋出360個名額，得獎機率相當高。

由於有學生反映往年的申請表單比較繁複，今年基金會大幅簡化了申請表格，自我介紹的影片拍攝也比以往容易許多，而且今年還特別推出了「協助預審」服務，只要10/26前遞件申請，基金會就會為申請學生預先確認有無缺件以及影片連結是否成功，讓早申請的學生成功機率也跟著提高。

現在距離截止申請日10月30日（五）只剩最後10天，歡迎青年學子們踴躍參加，花半個鐘頭的時間，給自己一個得到十萬元獎助學金的機會。截至目前為止，鴻海獎學鯨的獎助學金發放總金額已超過1億元，累積受益學生更超過1,400人，鴻海教育基金會希望鼓勵清寒學生不因家境而受限，仍然能夠跨越障礙，勇敢追夢。

鴻海 博士生

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