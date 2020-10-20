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大同股臨會明登場 分析師：會後須正視這四大要務

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

備受關注、攸關經營權是否變天的大同公司股東臨時會，明(21)日早上九點在大直典華飯店召開，分析師指出，加速大同土地資產開發、提高業內及轉投資經營效益、發放股利、去除全額交割股等，成為股臨會後必須正視的四大要務主軸。

大同土地資產豐厚，市場估算，有40萬以上並且多數位處北台灣地區，開發商機多達上千億元，一直是市場派要拿下大同經營權最大誘因。單以中山北路總部及大同大學、仁愛路的芙蓉大樓的市值，房仲業認為，約有250億元以上，又以芙蓉大樓近帝寶，開發後價值更高。

大同土地資產熱們地點還包括各廠區及其他土地，主要透過百分之百擁有的子公司尚志資產持有，遍布北市的中山、大同、大安、中正、南港區；新北市有中和、土城、三峽等處；以及桃園大園、觀音、龍潭、八德、楊梅等。

大同董事長林郭文艷曾說：「大同土地資產是懷璧其罪。」但土地就是資本財，在台灣房地產價值不斐的開發誘因下，可以看出此次大同市場派推出的董事人選，有多組是不動產、營造業的專長，若能拿下大同經營權，加速開發大同土地資產，創造更大效益勢所難免，而且，去年大同轉虧為盈，關鍵就來自尚志資產開發處分台北及新北的土地及大樓，業外貢獻上百億元。

法人認為，提高大同業內及轉投資經營效益、發放股利，更是股東所期待。若無尚志資產的金雞母業外挹注，大同每年的EPS都難有出色表現。自2012年以來，除了去年大幅處分資產挹注，有EPS1.24元之外，其餘大都處於虧損。上半年EPS 0.07元，乏善可陳，在上市家電五雄之中，也敬陪末座。

大同已經有連續19年沒有發放股利，成為投資人心中的痛。何時打破沒有股利的窘境，也是接手大同經營權一方，必須認真考慮的事。

目前大同仍處於全額交割股，對股民來說，也是另一種變相的懲罰，如果再選出的董事，不被經濟部認可，進而完成董事登記；全額交割股就一日難以被交易所取消。

上述的四大主軸，不論是林文淵為首的市場派、亦或林郭文艷為主的公司派，無論哪一方在股臨會獲勝，均需正面以對。

大同 經營權 股利

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