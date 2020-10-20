催高端客買氣！SOGO忠孝館周年慶DM首次加印名品專刊

遠東SOGO百貨忠孝館搶的是全客層，雖無一線精品，但各樓層都有國際名品。SOGO忠孝館店長李景銘表示，今年周年慶將動員「更具有消費力」的VIP貴婦客層，DM第一次加印「LUXURY名品專刊」，列出館中所有名品，僅給年消費30萬以上VIP，要催出高端買氣。

李景銘說，疫情期間，忠孝館因攻的是全客層，業績恢復力道沒辦法像復興館這麼快，因復興館主要衝高單價的精品。不過隨著後疫情時期，消費力逐漸回來，尤以進口品牌消費力道強，為了催出頂級客人買氣，今年周年慶DM第一次加印「LUXURY名品專刊」，只發給年消費30萬元的頂級VIP，共印了5萬份。

專刊中羅列忠孝館所有名品品牌，包括頂級保養品如香奈兒、海洋拉娜（La Mer）、迪奧；鑽石和高級珠寶品牌如周大福；名品服飾則有BOSS、BALLY、英國經典格紋品牌DAKS；頂級高爾夫球竿品牌Honma，還有頂級童裝品牌如KENZO、頂級寢具有20萬元的丹普床墊，其中以服裝和化妝品及頂級寢具詢問度最高。

李景銘表示，以往這些名品的商品，在週年慶分散在一般DM，消費者很難聚焦，今年周慶全館名品透過專刊呈現，客人更可以一目瞭然，明年在重大檔期，都會以此形式推出專刊。