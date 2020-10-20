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LINE「內建」社群銀行 在泰國推LINE BK

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

LINE在台灣與合作銀行將推出純網銀，今（20）日LINE宣布在泰國推出首個「社群銀行」平台LINE BK，將泰國當地銀行的服務整合至泰國最受歡迎的社群軟體LINE中。LINE BK主打「掌中銀行」（Banking in Your Hand）的口號，用戶只要透過LINE便能進行轉帳，甚至可以開立儲蓄帳戶、申請貸款、付款。

LINE BK服務由LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行 （KASIKORNBANK） 子公司KASIKORN Vision Company Ltd.的合資公司KASIKORN LINE公司負責營運。

在泰國版LINE通訊軟體中的「錢包」頁面已經可找到LINE BK的服務介面。泰國用戶透過此連結註冊，無須安裝其他應用程式，即可最多開設五個儲蓄帳戶並申辦LINE BK簽帳金融卡。LINE BK同時也提供各式各樣的金融服務，除了儲蓄帳戶享高利率優惠外，也為自由工作者和無固定收入者特別推出個人貸款服務。

LINE BK初期提供的金融產品和服務包括特殊利率帳戶、儲蓄帳戶（都是開泰銀行帳戶），用戶也可以即時查看帳戶餘額，並設定常用轉帳銀行帳號。其他功能包括多方自動分享電子單據（或銀行轉帳收據）、分攤團體消費帳單、請款 （Request-to-Pay） 服務，以及在開泰銀行ATM無卡提款。另外還能申請實體和線上的簽帳金融卡，或是有信用額度的簽帳金融卡。透過LINE BK並可隨時隨地申請個人貸款，馬上核准，資金立即可用。月薪達7,000泰銖者、自由工作者，以及無固定薪水和薪資單者（例如小型企業主），現可利用LINE BK的貸款服務，取得受保障的資金。

展望未來，KASIKORN LINE將持續帶來更多服務與創新，滿足多元的金融需求，並透過便捷簡化的銀行服務，助廣大泰國民眾一臂之力。未來，LINE也計畫將金融服務擴展至日本、台灣和印尼等市場。

LINE 泰國 金融卡

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