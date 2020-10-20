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台奧科技論壇11月16日在桃園 實體結合視訊座談

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台奧科技論壇桃園場受疫情影響延至11月16日在桃園登場，將以實體結合視訊座談方式進行，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左二）今天下午到市府拜會桃園市長鄭文燦（左三）。圖／桃園市政府秘書處提供
台奧科技論壇桃園場受疫情影響延至11月16日在桃園登場，將以實體結合視訊座談方式進行，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左二）今天下午到市府拜會桃園市長鄭文燦（左三）。圖／桃園市政府秘書處提供

台奧科技論壇桃園場安排奧地利企業與桃園產業界交流，原訂今年3月舉行，受疫情影響延至11月16日在桃園登場，將以實體結合視訊座談方式進行。奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）今天下午提前到市府拜會桃園市長鄭文燦，先行針對綠色能源、智慧城市及軌道交通建設三大主題討論，尋求合作契機。

鄭文燦說，奧地利經濟高度發展，在綠色能源、智慧城市、軌道建設、半導體及高科技產業等項目都有良好建設，造就高品質的先進工業，擁有世界一流水準的「隱形冠軍」企業，他期許日後能與奧地利在科技、創新及綠能產業能有更多交流互動。

尤其台灣是進入亞洲市場極佳跳板，在服務、技術、生產等方面都是很好的合作對象。鄭提到，桃園工業產值全台第一，也是六都最年輕的城市，桃園現正積極推動亞洲‧矽谷、航空城等國家級計畫。

歐賀曼9月甫來台就任，今天與鄭文燦相見歡時，也特別感謝鄭市長在他抵台時，即致贈防疫關懷包及慰問信，讓他對桃園的溫暖體貼留下深刻印象。

歐賀曼說，奧地利的經濟骨幹多是中小企業，許多奧地利企業在全球皆掌握利基，如消防產業Rosenbauer、奧地利聯邦鐵路在台灣都相當著名，他也對未來在桃園與其他產業的合作充滿期待。

台奧科技論壇桃園場受疫情影響延至11月16日在桃園登場，將以實體結合視訊座談方式進行，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左）今天下午到市府拜會桃園市長鄭文燦（右）。圖／桃園市政府秘書處提供
台奧科技論壇桃園場受疫情影響延至11月16日在桃園登場，將以實體結合視訊座談方式進行，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（左）今天下午到市府拜會桃園市長鄭文燦（右）。圖／桃園市政府秘書處提供

奧地利 鄭文燦 智慧城市

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