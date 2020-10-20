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南港轉運站BOT案 北市府：評定新光人壽為最優申請人

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市公共運輸處宣布，南港轉運站興建營運移轉BOT案已於10月19日完成甄審作業，經評定由新光人壽股份有限公司為最優申請人，宏匯聯盟為次優申請人，將接續與新光人壽辦理議約作業，預定於2025年完成啟用，提供國道城際運輸進駐使用。　　

公運處說，台北市自2015年啟動東區門戶計畫，為南港地區投入多項重大公共建設，包含南港軟體園區、北部流行音樂中心及國家生技園區等，目前均陸續完工或完成招商，是北台灣近期最具有發展潛力的地區；因應衍生的旅客需求，公運處規劃透過BOT的方式引進民間資金新建南港轉運站，並規劃地上及地下連通方式結合台鐵、高鐵及捷運成為台北市東區的轉運中心。　　

公運處指出，這次最優申請人新光人壽股份有限公司是以保險業結合專業第三人國光客運公司之方式提出申請，透過新光集團於既有樓管事業的豐富實績，甫以國光客運公司於國內多年經營國道客運及轉運站之經驗，將為南港地區打造優質轉運設施，並引入附屬事業之商業設施及辦公空間，帶動區域發展，吸引更多元的產業進駐。

公運處說，全案民間投資超過30億元、估計可創造總產值70億元以上；公運處將與新光人壽接續辦理議約，透過交通設施為東區的發展打下穩健的基石、儘速促成轉運樞紐的再升級。

國光客運 新光人壽 國道客運

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