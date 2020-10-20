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三大產品拉貨恢復水準 羅麗芬下半年營收逐季回升

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

羅麗芬-KY（6666）今（21）日舉行法人說明會，羅麗芬指出，中國市場疫情控制得宜下，美容SPA產業營運快速恢復，預期羅麗芬在大型招商活動重啟下，2020年下半年營收逐季回升。此外，重啟年度大型招商活動，加上旗下三大產品線拉貨動能已回升至疫情前水準，線上也陸續推出新品，營運可望逐步回升，法人看好，2021年營收、獲利有望優於今年。

羅麗芬指出，日前甫結束大陸湖州舉辦的大型招商活動，參與店家已回復往年水準，參與店家近1100家。加上年底將進入美容產業銷售旺季，法人預估第4季營收將再較第3季成長42%，至3.01億元，全年營收估計為7.91億元。

由於羅麗芬往年每年都舉行3場大型招商會，今年上半年受到疫情影響未如期舉行，連帶影響營收表現，不過隨著中國疫情趨緩，羅麗芬除重啟招商活動外，再加開2場 VIP 客戶活動，估報名人數將倍數增長。

至於線下三大主營品牌：葛林若、聖迪妮爾及黛昂絲，拉貨動能可回升至疫情爆發前水準，加上線上新品牌伊姿佰，以及養生品牌綺易康推廣布局，鎖定中低價位的新客群，除帶動消費者引流至實體通路消費，也將成為今、明兩年的營運主要動能。法人預估，2021年營收14.8億元，年增87%，稅後純益4.48億元，年增339%，EPS 9.46元。

分析師認為，羅麗芬已擺脫今年上半年營運谷底，在營運逐步回升下，明年營收、獲利有望較今年成長。

羅麗芬9月營收7781萬元，月增12.83%、年減36.6%；第3季營收2.06億元，季增24.1%、年減34.8%；前9月營收4.91億元，年減 52.26%。

營收 疫情

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