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購屋族提前佈局捷運宅 汐東沿線房價漲跌不一

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

捷運宅提前佈局！延宕多年的捷運「民生汐止線」終於露出曙光，北北基首長達成初步共識，確定讓汐止東湖段獨立推動，並與基隆捷運整合規劃，台灣房屋趨勢中心根據實價登錄統計，「汐東線」６站的房價變化，其中仍以唯一的台北站點，東湖站單價最高平均51萬元，其餘漲跌不一。

根據統計資料顯示，與2017年二期環評時相較，「汐東線」６站中跌最多的是汐科站5.1%，樟樹灣房價也小跌4.6%，而這兩站未來將和基隆捷運共軌，等於是新的雙軌站點，這兩站不漲反跌。至於上漲最多的是社后站，單價從30.1萬元漲到32.7萬元，漲幅達8.6%，而汐止區公所站也小漲5.1%。

隨著這次捷運拍板定案，台灣房屋汐止明峰特許加盟店店東陳信翰認為，以社后地區距離南港、東湖一橋之隔的便利，配合相對優勢的３字頭價位，不僅吸引建商進駐推案，目前也有不少內科、汐科的購屋族進場關注，連帶拉高當地房市聲量，若未來汐東線及基隆捷運確定動工，應有機會成為下個北北基生活圈的首購亮點。

汐止區公所的情況則與汐科、樟樹灣相反。優美地產不動產分析主任林哲緯表示，由於房市景氣盤整，2016-2017年汐止區公所一帶不乏新成屋案讓利促銷，求售低價甚至下探2字頭，但隨後房市回溫，屬於汐止蛋黃區的區公所一帶房價即快速回穩。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，汐科站與樟樹灣站早年就因具有台鐵、汐止民生線兩大建設遠景而受到資金追捧，激勵房價快速飆升，當時周邊預售新案一度問鼎５字頭高價，汐止區公所站附近甚至上看6字頭，其中不少新案於2016-2017年間交屋，等於是汐止房市的高點。然而汐止民生線後續幾度停擺，且台鐵的樟樹灣設站計畫也因故取消，不少投資客認賠殺出，賠售兩三百萬的人大有人在，如今露出曙光，也讓還汐止屋主多少鬆了一口氣。

張旭嵐指出，未來基隆捷運可望和汐東接軌，串起北北基生活圈的交通便捷性，對於舒緩內湖人潮應多少有幫助，不過汐東線和基隆捷運的整合規劃，至少還要5~10年才完工，中間是否還有變數，仍可能左右未來汐止和基隆的房市變化。

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