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樺晟入主生之寶 專攻再生醫學市場

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

樺晟（3202）今(20)日宣布入主生寶生技所成立的「生之寶」國際再生醫學公司，專攻再生醫學市場。樺晟指出，入主生之寶後，將持有67.74％股份，未來亦不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

樺晟表示，此次入主生之寶後，持有股數過半，將利用樺晟現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及頂尖設備，投入再生醫學領域擴大營運。從上游新生兒臍帶組織、臍帶血幹細胞儲存，串連中游從事間質幹細胞增生培養技術開發與細胞、再生醫學製劑研發，再到下游產業，如幹細胞運用開發及移植技術、疾病治療等；跨領域結合AI精準醫療，在診斷治療和疾病預防照護上提供助力，未來亦不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

樺晟指出，這幾年來全球再生醫學領域備受各國重視，政府與民間單位皆積極並投入龐大資源，致力發展再生醫學。樺晟看好再生醫學領域發展，繼拓展鋼材與紙類產品帶來穩定營收後，也將持續延伸戰場，積極搶攻全球每年百億美元再生醫療商機。

根據研究指出，2018年全球有將近500億美元的市場規模，未來7年全球每年平均成長率高達24.2%，前景看好。目前全球再生醫學主要聚焦三大領域，包括：組織工程與人造器官、細胞療法、以及生物材料相關科研，隨著醫療技術不斷地進步，人們追求健康與美麗的需求更勝以往，因此，對於如何延緩老化、修護受損器官亦或刺激體內組織再生等相關領域已是各國研究發展的重要議題之一。

而生寶自2001年成立以來，一直專注於臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發；2016年美國AABB期刊曾經報導，台灣的生技公司HealthBanks (生寶)自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行。此外，其在幹細胞(例如間質幹細胞)、臍帶血、組織儲存與疫苗等專業領域，皆有豐碩的研究成果，並取得多項相關專利及國際科學期刊論文發表，為生之寶團隊注入更厚實的研發基礎與實力。

幹細胞 生技 股東

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