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「台中設計周」23日起跑 150家廠商參與展出

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，總計有150家廠商、500格攤位同時展出。圖／讀者提供
第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，總計有150家廠商、500格攤位同時展出。圖／讀者提供

第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，總計有150家廠商、500格攤位同時展出，並舉辦5大產業論壇，時間是23至26日，地點在台中市烏日區中山路一段的台中國際展覽館，歡迎民眾前往。

主辦單位指出，本屆以5大建築產業主題展，另還同時舉辦首屆「台中好酒節」活動。這5大建築產業主題是「建築室內設計建材展」、「樂齡生活展」、「廚具櫥櫃展」、「木創生活節」及「一建築一家具整合設計 4.0微型博覽會」並以此主題舉辦產業論壇。

其中建築室內設計建材展、樂齡生活、廚具櫥櫃展特別規畫樂齡健康宅實體屋，完整呈現一房一廳一衛的精緻產品資訊及訂製系統櫥櫃、廚房設備良品量身打造居家空間，並有「新餐廚空間」展出新式餐廚商品。

論壇的建築師專業講座部分，安排「未來30年的建築與房地產跟你想的不一樣，社區整體照顧模式看見需求」、「新木構造的當代像觀察與展望」等是講題；設計論壇則探討「室內防疫設計考量新面向」、「室內空間智慧環境綜合討論」。

木創生活節則是從木材、木工機械、木職人、木構造和DIY體教作等安排，進行體驗式展覽。「木構造論壇」則邀請台日產學界共同分享交流「國產木竹材與建築設計」，並安排宮崎縣建築師公會進行雙邊視訊論壇，交流木構造專業技術，是少見的室內木產業展覽會。

另定，此次也以「台中釀的好酒」為主題，舉辦首屆的「台中好酒節」，設有「台中好酒主題館」介紹各式台灣品牌好酒、花式調酒秀品酒；「台中好酒論壇」則邀請台灣產學界與法國葡萄酒教育協會產業代表，分享酒知識與品酒文化。

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第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，總計有150家廠商、500格攤位同時展出。圖／讀者提供
第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，總計有150家廠商、500格攤位同時展出。圖／讀者提供
第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，另還同時舉辦首屆「台中好酒節」活動。圖／讀者提供
第六屆台灣國際建築室內設計建材展今年邀請10大產業公會參觀共同主辦，整合推出「台中設計周」活動，另還同時舉辦首屆「台中好酒節」活動。圖／讀者提供

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