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台北外宿節Live台北Fun音樂 10/22、23、25晚上登場

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
知名樂團告五人將於10/25壓軸演出。圖／北市觀傳局提供
知名樂團告五人將於10/25壓軸演出。圖／北市觀傳局提供

「台北外宿節」系列活動「Live台北Fun音樂」即將在10月22、23、25日三天晚上於新北投捷運站旁七星公園熱鬧展開，每日特別安排不同主題表演團體及歌手演唱，包含入圍金曲獎的告五人、星光歌手梁文音等人，盼大家一同嗨翻台北。

10月22日「樂夜樂HIGH」由薇朵樂團、Angel’s Rock雙樂團接連開唱，10月23日「星光乍現」由梁文音、張心傑、蔡永淳和那些喬伊帶來經典歌聲，10月25日「台北最強音」邀請黃奕儒、深白色二人組、關詩敏及告五人共同打造台北最浪漫草地音樂會。

除此之外，只要憑台北外宿節活動期間於本活動特約旅宿業者住宿的發票或憑證，即可於「Live台北Fun音樂」現場服務台免費兌換熊讚外宿包一個，數量有限，送完為止（特約旅宿名單請見台北外宿節官網http://www.staycation.taipei/查詢）。

「台北外宿節」以「月月有活動、週週有摸彩」為號召，整合台北150家旅宿業者，提供優惠折扣及飯店好康，諸如住宿一折券、二折券、免費券，以及訂製的熊讚外宿包等多項好禮，作為活動抽獎品。期待全台灣的好朋友，都能到台北住宿，不必出國，即可享受國際級的觀光旅宿優質服務。希望大家來台北玩的開心、吃的開心、住的舒適！

此外，11月的「單身趴」將接續登場，期待全台各縣市的民眾，都能呼朋引伴來台北旅遊，來台北住暝！2020秋季一起安心LIVE台北城~輕鬆FUN一下！更多優惠內容及活動詳情請鎖定台北外宿節臉書粉絲專頁及官方網站。

歌手梁文音將於10/23演唱多首經典歌曲，與民眾共度浪漫秋夜。圖／北市觀傳局提供
歌手梁文音將於10/23演唱多首經典歌曲，與民眾共度浪漫秋夜。圖／北市觀傳局提供

梁文音 金曲獎 觀光

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