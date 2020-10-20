台船為陽明打造2,800 TEU貨櫃輪 命名為川明輪

台船（2208）2號碼頭舉行陽明（2609）訂造2,800 TEU級全貨櫃輪 - 「川明輪」命名典禮，典禮由台船鄭文隆董事長與陽明鄭貞茂董事長共同主持，並邀請陽明海運資深協理邱增玉為此輪命名及擲瓶。

「川明輪」，船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。

甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合挪威驗船協會(DNVGL)的RSCS+ 船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性；在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

2800 TEU貨櫃輪最新一代設計之綠色船舶，其節能環保設計自2015年以降包含陽明公司10艘及長榮公司10艘共計銷售實績達20艘，銷售成績優異與優良品質深受船東青睞。