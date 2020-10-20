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波力碳纖維複材汽車輪圈在AMPA展出 年產能可達2.4萬顆

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
波力-KY總經理洪進山。圖／波力-KY提供
波力-KY總經理洪進山。圖／波力-KY提供

波力-KY（8467）將於「台北國際汽車零配件展」首度展出最新開發的碳纖維複材汽車輪圈。波力表示，目前共有十座汽車輪圈爐台可供生產，年產能可達2.4萬顆汽車輪圈，未來將分階段逐步提升產能。日前參加深圳國際汽車改裝服務業展覽會，已和14家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造Bonny碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，第一階段於中國大陸一線城市成立20家經銷旗艦店，第二階段將擴增為60家。

波力-KY表示，由碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝，相較於鍛造鋁合金輪圈，重量減少30%；且客戶能在不改變輪輞的情況下，根據輪輞孔洞更換輪輻，選擇性大。利用碳纖維複合材料製造輪圈，除了減輕重量，還能夠提高加速與制動性能，同時減少燃料的消耗。碳纖維作為汽車材料的優點為重量僅鋼材的20%~30%，強度是鋼材的7倍。

波力-KY目前多款碳纖維複材汽車輪圈已通過第三方機構德國TÜV與美國SAE J2530產品檢測，中國大陸極寒氣候路測，以及成都到拉薩的極端路況測試。

波力是碳纖維複材產品開發與製造商，主要產品為冰上曲棍球桿、羽球拍、網球拍與相關運動配件等，為全球最大冰上曲棍球桿製造商。近期更以碳纖維複材為核心進行產品多角化，憑藉自身研發，跨足碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝的汽車輪圈，成功跨領域進入汽車工業範疇，搶攻汽車輪圈改裝AM市場。

除碳纖維複材汽車輪圈，波力本業也持續積極研發，成功推出世界最輕量355公克冰上曲棍球桿與68公克專業攻防型羽球拍。

曲棍球

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