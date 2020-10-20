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樺晟跨足生技 攜手生寶搶再生醫療市場

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

樺晟（3202）今（20）日宣布，經過一段時間的耕耘，該公司入主生寶生物科技所成立的「生之寶」國際再生醫學科技公司，將專攻再生醫學市場。

生寶自2001年成立以來，一直以嚴謹專業的態度專注於臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發；2016年美國AABB期刊曾經報導，台灣的生技公司HealthBanks (生寶)自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行。

此外，其在幹細胞(例如間質幹細胞)、臍帶血、組織儲存與疫苗等專業領域，皆有豐碩的研究成果，並取得多項相關專利及國際科學期刊論文發表，為生之寶團隊注入更厚實的研發基礎與實力。

樺晟入主「生之寶」後，持有67.74％股份，並利用樺晟現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及頂尖設備，投入再生醫學領域擴大營運。從上游新生兒臍帶組織、臍帶血幹細胞儲存，串連中游從事間質幹細胞增生培養技術開發與細胞、再生醫學製劑研發，再到下游產業，如幹細胞運用開發及移植技術、疾病治療等；跨領域結合AI精準醫療，在診斷治療和疾病預防照護上提供助力；未來亦不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

樺晟2020年9月受惠筆電需求持續旺盛，營收來到3.71億元，相較去年成長21.37%，累計1~9月營收31.42億元，較去年同期增加23.77%。除了電子事業部佳績連連外，樺晟繼拓展鋼材與紙類產品帶來穩定營收後，也將持續延伸戰場，積極搶攻全球每年百億美元再生醫療商機。

幹細胞 營收

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