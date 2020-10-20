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熄燈不打烊！總裁牛肉麵華麗轉身 餐廳營業至10月20日

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
總裁牛肉麵營業至2020年10月20日止，但轉攻電商，可在晶贊美饌購物網買得到。圖／成旅觀光提供
總裁牛肉麵營業至2020年10月20日止，但轉攻電商，可在晶贊美饌購物網買得到。圖／成旅觀光提供

中租企業總裁辜仲立開設的「總裁牛肉麵」，因租約到期將營業至今天（10月20日），但是餐廳熄燈不打烊，除了積極尋找新據點，近期內將以嶄新面貌重新登場，也轉攻電商，讓老饕們在「晶贊美饌」購物網也能買得到。

中租布局電商，成立的成旅觀光旗下品牌「晶贊美饌」購物網，由專業餐飲團隊打造出各式美饌，以飯店規格嚴選新鮮食材，多年經驗的行政主廚監督，主打「輕鬆吃」、「快樂煮」的理念，讓消費者宅在家，也能像在飯店用餐一樣，把美味打包帶回家，猶如星級飯店主廚陪伴一般，簡單出好菜。

喜歡品嚐牛肉麵，也會親自下廚的中租企業總裁辜仲立，與在辜家服務達30年以上，跨越三代的行政主廚唐文浚師傅，歷經上百次討論與改良，針對食材、湯頭、口味不斷進行調整，推出「晶贊總裁牛肉麵」濃郁湯頭以牛大骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，微辣的香麻滋味令人胃口大開；嚴選牛腱，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，再搭配台南關廟手工麵條一同享用，Q彈不易軟爛，在家也能品嚐總裁級的美味。

購物網也推出高檔醬料「晶贊XO醬」，由日本干貝、蝦米、金華火腿及辣椒等數種名貴材料製成，味道鮮中帶辣，適合拌飯、拌麵、沾佐也能入菜，堪稱醬料中帝王極品，家中不能缺少的料理魔法醬料，就是這一味。

購物網 中租 牛肉麵

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