一個產品準備了15年 麗清憑什麼拿美廠百億大單

兩岸車市爆發、全球電動車市場風起雲湧，台廠汽車零組件廠似乎都可以聞到「錢的味道」，千億商機就在門口。春江水暖鴨先知，不少車廠股價已經率先反映，而磨劍多年的麗清（3346）終於有成果，18日獨家披露「接到美系大車廠百億大單」後，大家都在問，麗清憑什麼行？

麗清開發的「智能化車燈控制器平台件」（簡稱智能車燈控制模組）報喜，接到美系前三大車廠百億元大單，訂單量1,000萬組，年底前試產、明年首季出貨並逐漸放量，合約期長達十年。這個模組，應用在該車廠全車系-從高階到平價的車輛上，而不只是單一款車。

業界說，這張大訂單，不僅讓麗清將重新站上該領域供應商的金字塔頂，也讓全球車廠注意到台灣的「軟、硬實力」，而這也是一個信號，表示麗清在大客戶的加持下，未來，將可能成為全球大車廠爭取合作的對象。當然，也包括電動車。

但投資人還是要問，麗清憑什麼可以？麗清的老員工說，「就是一群年輕人，肯拚、服務做的好而且卡位早」，早在2006年時就進入，關鍵在於「老闆願意投錢等待」。這話說的雲淡風輕，結論是，這張單是麗清一群人在老闆支持下「刻苦15年」的成果。

一般人聽到「汽車零組件」，最先聯想到的是傳統的「汽車零件」，彷彿技術門檻不高。但事實上，在汽車愈來愈高科技的趨勢下，一部汽車所要用的電子組件已經來到三成以上，未來十年將突破五成，而「智能車燈控制模組」就是電子元件之一，小小一個組件卻是汽車夜間照明的關鍵，切入門檻可不低。

在投入智能車燈控制模組後，麗清當然遭逢一些挫折，但耕耘多年後，團隊認為「軟體是決勝的關鍵」，在六年前就開始深化布局，大量投入、培育軟體人才，才有如今成果。

業內人士說，車輛最重要的要求就是「安全」，再會跑、再炫、再高貴的車，最後都要回歸「安全的移動」這件事上，而「智能車燈控制模組」讓照明這件事有了大突破，控制LED車燈能「有智慧的」照到恰當的地方，讓開車的人看得清楚，對向的人或車也不會被強光刺眼，這在車燈領域算是革命性的突破。

專家說，現在的LED車燈採取矩陣式設計，可以對應對向的車輛或行人，自動調整頭燈的照度和方向，甚至頭燈也可以規劃出投射燈的方向，愈來愈趨複雜與智能的頭燈，必須仰賴車頭燈控制器。麗清的智能車燈控制模組，即是科技發展的新產品。

新冠疫情爆發後，今年首季全球車市探底，但疫情獲得控制後，又報復式反彈，原本仍愁無米可炊的麗清，9月營收來到4.54億元，月增24.2%、年增50.8%，但這並非僥倖的成果，而是麗清在該領域深耕多年，市場轉好後，訂單自然就來。

接到美系大車廠訂單的麗清，有人比喻說，彷彿冬眠後甦醒的北極熊，正蓄勢待發要捕獲更多的獵物。不過據了解，麗清與美系大廠早有合作關係，多年前，這家美系大廠就協同車燈大廠與麗清共同開發，這樣的合作關係能維持良久，除了深耕、努力、扎實投入，還要靠時間的累積，這也是汽車零組件市場的最高門檻。