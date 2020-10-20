一個產品準備了15年 麗清憑什麼拿美廠百億大單

經濟日報 / 記者邱馨儀/台北即時報導

兩岸車市爆發、全球電動車市場風起雲湧，台廠汽車零組件廠似乎都可以聞到「錢的味道」，千億商機就在門口。春江水暖鴨先知，不少車廠股價已經率先反映，而磨劍多年的麗清（3346）終於有成果，18日獨家披露「接到美系大車廠百億大單」後，大家都在問，麗清憑什麼行？

麗清開發的「智能化車燈控制器平台件」（簡稱智能車燈控制模組）報喜，接到美系前三大車廠百億元大單，訂單量1,000萬組，年底前試產、明年首季出貨並逐漸放量，合約期長達十年。這個模組，應用在該車廠全車系-從高階到平價的車輛上，而不只是單一款車。

業界說，這張大訂單，不僅讓麗清將重新站上該領域供應商的金字塔頂，也讓全球車廠注意到台灣的「軟、硬實力」，而這也是一個信號，表示麗清在大客戶的加持下，未來，將可能成為全球大車廠爭取合作的對象。當然，也包括電動車。

但投資人還是要問，麗清憑什麼可以？麗清的老員工說，「就是一群年輕人，肯拚、服務做的好而且卡位早」，早在2006年時就進入，關鍵在於「老闆願意投錢等待」。這話說的雲淡風輕，結論是，這張單是麗清一群人在老闆支持下「刻苦15年」的成果。

一般人聽到「汽車零組件」，最先聯想到的是傳統的「汽車零件」，彷彿技術門檻不高。但事實上，在汽車愈來愈高科技的趨勢下，一部汽車所要用的電子組件已經來到三成以上，未來十年將突破五成，而「智能車燈控制模組」就是電子元件之一，小小一個組件卻是汽車夜間照明的關鍵，切入門檻可不低。

在投入智能車燈控制模組後，麗清當然遭逢一些挫折，但耕耘多年後，團隊認為「軟體是決勝的關鍵」，在六年前就開始深化布局，大量投入、培育軟體人才，才有如今成果。

業內人士說，車輛最重要的要求就是「安全」，再會跑、再炫、再高貴的車，最後都要回歸「安全的移動」這件事上，而「智能車燈控制模組」讓照明這件事有了大突破，控制LED車燈能「有智慧的」照到恰當的地方，讓開車的人看得清楚，對向的人或車也不會被強光刺眼，這在車燈領域算是革命性的突破。

專家說，現在的LED車燈採取矩陣式設計，可以對應對向的車輛或行人，自動調整頭燈的照度和方向，甚至頭燈也可以規劃出投射燈的方向，愈來愈趨複雜與智能的頭燈，必須仰賴車頭燈控制器。麗清的智能車燈控制模組，即是科技發展的新產品。

新冠疫情爆發後，今年首季全球車市探底，但疫情獲得控制後，又報復式反彈，原本仍愁無米可炊的麗清，9月營收來到4.54億元，月增24.2%、年增50.8%，但這並非僥倖的成果，而是麗清在該領域深耕多年，市場轉好後，訂單自然就來。

接到美系大車廠訂單的麗清，有人比喻說，彷彿冬眠後甦醒的北極熊，正蓄勢待發要捕獲更多的獵物。不過據了解，麗清與美系大廠早有合作關係，多年前，這家美系大廠就協同車燈大廠與麗清共同開發，這樣的合作關係能維持良久，除了深耕、努力、扎實投入，還要靠時間的累積，這也是汽車零組件市場的最高門檻。

麗清 車市

延伸閱讀

科技日驚豔！五外資喊「買」 鴻海爆量漲

陸車市展現報復性買氣 淳安、英利營運進補

聯詠 拿下特斯拉大單

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

相關新聞

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

大同經營權之爭贏定了？市場派內定的大同新任董事長林文淵今（19）日接受本報獨家專訪時表示，股權有七成在握，後天（21日）...

微風全年業績目標重拾信心 將原265億上調至305億元

微風今年因疫情關係，業績目標原本從310億元下修至265億元，下修幅度達一成多，不過首波周年慶消費力強勁，讓微風重拾信心...

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同股東臨時會後天 (21日)在大直典華飯店舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，市場派推選台苯董事長林文淵跟大同...

旅行業者拚轉型 雄獅跨足餐飲創新品牌gonna EXPRESS

疫情衝擊台灣觀光產業，旅遊業者營收衰退逾九成，除衝刺國旅外，也謀求轉型求生，雄獅跨足餐飲事業成立「欣食旅」，餐飲的服務同...

雄獅集團餐飲事業 推新品牌「gonnaEXPRESS」

台灣旅遊業界領導龍頭-雄獅集團，自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，以風行於歐美和澳洲的「快...

豐興盤價連3平 鋼價全面開平盤

國際鋼價漲跌互見，豐興鋼鐵連續3週開出平盤，廢鋼收購價維持新台幣7300元，鋼筋每噸1.53萬元，型鋼每公噸2萬100元

雄獅推新品牌gonnaEXPRESS 餐飲年營業額拚1.5億元

雄獅（2731）三年前揮軍餐飲市場，於台北內湖開出首間「gonna共樂遊」後，陸續於仁愛圓環商圈成立仁愛概念店，在商辦南...

舒潔歡慶50周年 獲頒「防疫獎章」

舒潔歡慶50周年，金百利克拉克近日特別在全台規模最大的新營場，舉辦50周年慶生儀式，經濟部工業局局長呂正華親自到場致賀，...

影／神腦工會總統府前抗議公司非法解僱 打壓工會

今天上午神腦國際工會到總統府前進行抗議，由政府轉投資的神腦國際公司，今年5月4日解雇工會理事長陳政國，日前已經由勞動部裁...

《三國群英傳M》跨界合作全聯 宇峻、智冠營運添動能

智冠（5478）旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，宣布即將與全聯線上購物服務「全聯...

Cross銷售神車一推出 周末預接單衝800台

和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross銷售神車一推出，周末果然展間湧入人潮，各TOYOTA旳營業所都出現賞...

報復性醫美來了！雙美、麗彤Q4業績可望更上層樓

後疫情時代，民眾不能出國，留在國內時間大增，不少人趁機進場維修，帶動醫美產業下半年開始需求明顯轉旺，第4季向來為醫美旺季...

熱門新聞

半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

新iPhone緊急追加備貨 鴻海、和碩招人趕工

從學徒到董事長 國營台船子公司靠他由虧轉盈

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

Cross銷售神車一推出 周末預接單衝800台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。