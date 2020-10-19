大陸建設明年推案火力瞄準台中 總銷逾120億元

台商資金回流，帶動中部豪宅買氣升溫，欣陸投控（3703）旗下大陸建設董事長張良吉今(19)日表示，大陸建設明年推案火力將鎖定台中，預計在七期與大坑風景區推出兩案，產品分別為豪宅大樓及度假豪墅，總銷逾120億元。

張良吉同時宣布，大陸建設在台中七期最新完工的「丽格」豪宅案，總銷120億元，目前銷售已破六成，為趁勝追擊，將推出全台首創、限量僅20戶的「B&B HOUSE」，瞄準懂生活品味的豪宅菁英客層。

義大利頂級家具品牌B&B Italia這次與大陸建設攜手合作，推出全台首創B&B HOUSE。集結了世界最傑出的建築師、設計師、藝術家作品，從平面配置、空間尺度、品質施工、到家具擺設，精彩擘劃全方位空間美學。

大陸建設今年包括在建、餘屋及預售新案，總銷金額達280億元，其中預售新案有4案均位於北部，總銷約145億元，包括新店央北重劃區的「鐫画」，已於今年第1季進場，總銷35億元，銷售破八成。

另外，天母「鐫月」案剛進場，天祥街案也訂近期公開，兩案總銷都是35億元；南京東路馥敦飯店危老合建案，全案總銷60億元，住宅部分約占40億元。

張良吉表示，台北因腹地限制與市場飽和，可開發的完整土地越趨稀少，反觀台中，除了腹地廣大、位置適中之外，又是台商大本營，近期精華地段土地交易頻創新高，房市買氣也跟著升溫，越來越多北部建商南下插旗，大陸建設也沒有缺席。

其中，位於七期惠中路剛完工的大陸「丽格」，為大陸建設繼「宝格」、「中信金控台中金融大樓」之後，在台中的第三件國際級地標作品。

此案以中世紀古堡非洲礦石作幾何切割，鑲崁具時尚感的琥珀色蜂巢光盒，吸引全台建築粉絲目光，在高端客群中也掀起不少話題。已購客層中，台商企業主就占了70%，最近北客看屋比例更由年初的10%，一口氣提升至25%。

放眼未來，大陸建設將在市政北七路、惠中一街口，正對台中大遠百的黃金角地推出第四案，同樣找來國際建築團隊規劃，現正申請建照中，預計明年第3季進場，總銷約60億元。

此案規劃坪數約48至65坪，尚未開案，君梵集團已斥資近10億元購入1至3樓，將作為「三宅一生」台中旗艦店；4樓以上為住家，業界推估，未來每坪單價上看70萬元。

此外，大陸建設與味丹集團旗下萬寶資產管理公司合作，比照新店「青山鎮」模式，在大坑風景區規劃的休閒豪墅，也訂明年第3季進場。