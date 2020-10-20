政經私房話／天主教徒宣昶有 辦公室如神壇

聯電榮譽副董宣明智之子、宣捷製藥董事長宣昶有，原在美國矽谷擔任工程師，十多年前的一場車禍看中醫治好，讓他決定學習針灸並取得中醫執照，後來更在父親支持下，創辦宣捷公司，發展幹細胞生技領域技術。

宣昶有全家都是天主教徒，六、七年前他經過捷運雙連站時看到一間文昌廟，好奇心驅使下進去抽籤，結果抽到可決定人的死期的北斗星君。

命理老師建議宣昶有可拜手持北斗七星寶劍的玄天上帝，剛開始，宣一頭霧水，就從桃園拉拉山請回一尊開模用的玄天上帝神像，後來他出差到各地，看到有緣的神像就順便搬一尊回來。

目前他辦公室至少有卅尊神像，除玄天上帝，還有關公、魁星踢斗、雷神、呂洞賓等，走的是混搭風，辦公室常被戲稱有如神壇。