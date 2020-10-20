旅遊業求生 跨足餐飲、健身、遊艇

疫情衝擊台灣觀光產業，旅遊業者營收衰退逾九成，除衝刺國旅外，也謀求轉型求生，雄獅跨足餐飲業；鳳凰旅遊開健身房、美食街及休閒飯店；燦星旅遊則在亞果遊艇入股後，規劃結合遊艇強攻主題旅遊。

惠譽國際（Fitch Ratings）昨發布報告指出，疫情大流行重創旅遊業，在跨境旅行限制解除緩慢，以及疫情演變與疫苗和治療方法的不確定性之下，預期明年亞太地區的國際旅遊流量將保持低迷。

雄獅「欣食旅」餐飲的服務同仁八成自旅遊門市銷售業務轉調，達到集團人力橫向發展的目標，昨再創美食街新型態店新品牌「gonna EXPRESS」，目標五年內三品牌要展店卅家，挑戰年營收十億元。

目前欣食旅旗下共有「gonna共樂遊」三店、新創的「gonna EXPRESS」，以及未來規劃要開出的餐廳型態新品牌。欣食旅副總陳斯重說，五月以來餐飲市場快速反彈，gonna共樂遊扭轉去年小幅虧損的狀況，今年業績成長百分之卅，已經開始獲利，預估總營收可突破一點二億元。

陳斯重說，gonna EXPRESS首店以專櫃型式進駐台北東區指標性百貨忠孝ＳＯＧＯ美食街，估可創造三千萬元營收。

鳳凰旅遊日前宣布跨足健身產業，首間健身房「Fitnexx」日前開幕，總經理卞傑民表示，正在中南部、竹科等地覓點中，若試水溫的首店反應良好，就會快速複製到其他地方。鳳凰另還經營美食街，同時斥資五億元的小琉球休閒飯店計畫正在進行中，也在九月動土，預計二○二二年底就能完工投入營運。