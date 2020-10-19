楊杰當選全國養豬協會理事長 籲政府做好萊豬流向追蹤

全國養豬協會理事長今晚改選，由來自宜蘭的台灣福昌集團總經理楊杰高票當選。在面對政府即將開放萊豬進口，養豬業遭受空前挑戰，楊杰認為，開放萊豬進口對業者而言是挑戰也是機會，要求衛福部做好產地標示及流向追蹤，才能保障生產者、消費者權益。

新任理事長楊杰是地方知名的台灣福昌集團總經理，福昌是台灣地區種豬研究及養豬產業的重要企業廠家。楊杰曾任宜蘭扶輪社社長，目前擔任宜蘭縣義警大隊長、宜蘭縣養豬協會理事長、全國養豬協會副理事長等多項職務，今年6月間新當選宜蘭縣商業會理事長，他交友廣闊，在業界頗得人緣。

全國養豬協會今天在苗栗召開會員大會，改選理監事及理事長，楊杰與屏東縣養豬協會理事長潘連周競爭，楊杰獲7票常務理事支持，大獲全勝。

楊杰感謝協會會員支持，面對政府將開放萊豬進口，他強調，絕對會以保障台灣豬農權益為優先考量，未來他們會面臨很多挑戰，但也是個機會，挑戰與機會是同時並存的。

楊杰表示，政府開放萊豬，對產業有很大衝擊，這是挑戰，養豬業者如何共體時艱，共同來應付這個挑戰，在這個過程中，需要衛福部幫我們把關。

針對機會的部分，楊杰說，如果政府單位能夠讓消費者很清楚辨識進口肉跟國產豬肉，其實不否認對於養豬業者也是一個機會，為什麼呢？當有辦法做好產地標示時，可以讓國內消費者有所選擇，可以選擇貴一點但是安全的台灣豬肉，或是有一些混雜及安全疑慮的進口豬肉，這反而對國內養豬產業的發展是一個機會，現在教育部跟國防部都宣示學校營養午餐及未來的軍方肉品採購都會以國內生產豬肉為主，這反而是我們的優勢，所以同業自己一定要做好準備。