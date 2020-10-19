聚陽前三季稅前盈餘21.1億元 年增率8%
聚陽（1477）受惠於疫情需求，包括口罩、防護衣、隔離衣等防疫用品訂單增加，再加上歐美訂單回溫，聚陽今(19)日公布自結數，前三季稅前盈餘21.1億元，年增率8%，每股稅前盈餘達9.6元。
新冠肺炎疫情、美中貿易戰，使得歐美服飾品牌今年訂單明顯集中在下半年下單，受惠於訂單成長，成衣代工大廠聚陽公布自結獲利，9 月自結稅前盈餘 3.83 億元；前三季稅前盈餘21.1億元，年增 8%，以目前加權平均股數2.2億股計算，稅前每股盈餘為9.6元。
法人分析，聚陽今年下半年訂單表現比預期還旺，受到防疫相關需求訂單爆滿，至少可以一路旺到明年上半年，一掃先前陰霾，包括Target、日本迅銷（Fast Retailing）和GAP等主要客戶，最近下單都滿積極，使得聚陽今年第4季營運更樂觀，且明年上半年訂單能見度也很高，兩位數成長只是基本數，營運表現可望超越2019年疫情發生前。
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