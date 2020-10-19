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微風全年業績目標重拾信心 將原265億上調至305億元

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
看好少子化帶來「寵兒商機」，微風南山策略長廖曉喬在B1樓親手打造精品童裝樓層「Petit Luxe」上周開幕，集結六大經典品牌，包括Fendi, Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney及Moschino、steiff全系列精品童裝，空間近300坪，為全台最大精品童裝樓層。記者何秀玲／攝影
看好少子化帶來「寵兒商機」，微風南山策略長廖曉喬在B1樓親手打造精品童裝樓層「Petit Luxe」上周開幕，集結六大經典品牌，包括Fendi, Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney及Moschino、steiff全系列精品童裝，空間近300坪，為全台最大精品童裝樓層。記者何秀玲／攝影

微風今年因疫情關係，業績目標原本從310億元下修至265億元，下修幅度達一成多，不過首波周年慶消費力強勁，讓微風重拾信心，將目標265億元再上修至305億元，期望和去年305億元一樣拚持平，甚至成長2至3%。

微風常董岡一郎在今年9月初首波周年慶時曾表示，今年3至6月因疫情衝擊，上半年營收衰退10至15%，到7月和8月疫情逐漸趨緩，原本今年微風全年目標上看310億元，決定因疫情下修至265億元。

不過，近期已在10月12日結束首波周年慶的微風本館和南京店，業績超乎預期，約有兩位數成長，特別是在精品珠寶強力助攻下，表現亮眼。另外如保養品組及大型生活家電的業績，在今年周年慶也特別突出，而且連著中秋連假及國慶連假，兩館皆有進駐的精品超市Breeze Super，在相關頂級日本和牛、水 果禮盒及熟食燒烤，銷售也都頗為亮眼。

看好不能出國帶來的消費信心，還有首波周慶帶來的強勁消費力，微風主管19日表示，接著10月信義三館以及11月的微風台北車站舉辦周年慶，今年微風集團整體年度業績目標，有機會挑戰去年同期305億元，不但期望能和去年持平，甚至希望年度成績成長2至3%。

此外，信義區三館包括信義店、松高店和南山店周年慶，今年特別延後至10月22日舉辦，與新光三越信義新天地同步開打，希望形成消費吸盤，讓消費者一次逛足。其中，信義店精品家數齊全，因疫情關係，不少地方的好貨，都轉移到台灣，像Bottega Veneta、BALENCIAGA（巴黎世家）都有信義獨家精品，貨量充足，有望吸引貴婦們搶購。

南山店方面，看好少子化帶來「寵兒商機」，微風南山策略長廖曉喬在B1樓親手打造精品童裝樓層「Petit Luxe」，上周開幕，集結六大經典品牌，包括Fendi, Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney及Moschino、steiff全系列精品童裝，空間近300坪，為全台最大精品童裝，並設有「baby MADISON CAFE」親子咖啡店，店內可喝咖啡，也可逛嬰幼兒選品區，搶親子市場。

微風主管表示，該區連結旁邊的微風超市，讓父母逛完童裝，就能去超市採購，也有串連消費的用意。

看好少子化帶來「寵兒商機」，微風南山策略長廖曉喬在B1樓親手打造精品童裝樓層「Petit Luxe」，設有「baby MADISON CAFE」親子咖啡店，店內可喝咖啡，也可逛嬰幼兒選品區，搶親子市場。記者何秀玲／攝影
看好少子化帶來「寵兒商機」，微風南山策略長廖曉喬在B1樓親手打造精品童裝樓層「Petit Luxe」，設有「baby MADISON CAFE」親子咖啡店，店內可喝咖啡，也可逛嬰幼兒選品區，搶親子市場。記者何秀玲／攝影
微風集團執行常董岡一郎（左二）今年9月初率一級主管出席首波周年慶記者會，今年全台六家百貨店周慶業績目標上看41.8億元，成長2％。微風集團／提供
微風集團執行常董岡一郎（左二）今年9月初率一級主管出席首波周年慶記者會，今年全台六家百貨店周慶業績目標上看41.8億元，成長2％。微風集團／提供

微風集團 周年慶 疫情

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