宜蘭鐵路高架化 蘇貞昌指示交通部對經費方面優予從寬

行政院長蘇貞昌今（19）日赴宜蘭縣視察「宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形」，他表示中央支持「宜蘭段-羅東段」鐵路高架化，並指示交通部就經費方面優予從寬；對於高鐵延伸宜蘭案，蘇揆表示樂觀其成，須經專案評估，也期盼中央、地方合作，讓宜蘭交通大大發展，讓台灣更好。

蘇揆致詞表示，他今天認真聽取每位貴賓致詞，內容不外乎為宜蘭鐵道建設挑選最佳方案、減少宜蘭經費負擔等請託，他深知這是他的責任，且蔡總統一再交代，希望行政院讓各地能均衡發展。蘇揆表示，他擔任行政院長的角色最恰好，因為曾任地方首長，也是第二次擔任行政院長，從台灣尾做到台灣頭、從基層做到中央，他見識過政府做事若不妥適，地方政府經常又等又盼。

蘇揆以雪山隧道為例表示，2000年以前，雪隧挖了九年，爾後在六年內加速打通剩下的三分之二，開通雪隧，然而通車後，塞車問題緊接而來，因此有如今軌道建設的想法。

蘇揆也以高雄至屏東潮州鐵路高架化為例表示，當時高雄鐵路機廠移到屏東潮州，從潮州發車，火車從一天64班增加到166班，平交道成天「噹噹噹」響、柵欄每天放下多達百餘次，造成都市停擺癱瘓。他當年擔任行政院長，深知屏東人困擾，且從高雄到屏東潮州的鐵路經常一段平面、一段高架，「好似不用買票就天天坐雲霄飛車」，因此他宣布該段鐵路全部高架化。

蘇揆指出，如同今日宜蘭，若宜蘭到羅東鐵路全線高架，就不會一段平面、一段高架的起起落落，可縫合整個城市，也可利用地面多出的土地空間。高架化後，沿路車站也可翻新，將改建四處車站、新設一處縣政中心車站，等同宜蘭將有五處新車站，拆除九個平交道及四座陸橋。

蘇揆表示，因此，請交通部就「宜蘭段-羅東段」鐵路高架化，給予宜蘭大大支持，讓宜蘭交通方便，至於經費部分，考量宜蘭財政困難，雖有全國經費的運算機制，但若可減少宜蘭的經費負擔，也請交通部優予從寬。

對於高鐵延伸宜蘭案，蘇揆表示，現有的ABC三案中，A案路程較長，不過以高鐵速度而言，對乘客往來仍然方便，且不經過翡翠水庫集水區，但所需經費相當龐大。對此，蘇院長以過去汐止淹水為例表示，汐止不只逢雨淹水，「是照初一十五在淹的」，每次淹水都痛苦不堪。他說，中央通過整治基隆河方案，他向中央爭取經費時表示，500億元雖是一大筆預算，但淹水一次損失幾千億，若經費執行後可永遠解決就值得。

蘇揆指出，針對高鐵延伸宜蘭案，並非僅由經費多寡來評估，須從國家長遠建設來看，應多方考慮。若高鐵與直鐵整體評比後，認為高鐵對旅客方便、對國家未來整體發展較好，且沿途不需拆除等整體效益較佳，將此案併同整個考量，若覺得可行，他樂觀其成，希望讓宜蘭大大發展。

蘇揆強調，他總體態度是國家只有一個、政府只有一個，政府要會做事，做事不要猶猶豫豫、拖拖拉拉，經由專家與各方面評量後，請早日定案、即早來做；做的時候，效率要高。中央負責整體大建設的規劃；地方負責交通維持、土地取得、都市計畫變更等事宜，請縣政府拿出效率，並請議會快速支持，中央地方合作，才是百姓及地方之福。

蘇揆表示，他很難得有機會為國家做事、為人民服務，他總是不分黨派、只有一個心就是「有政府、會做事」，希望讓台灣更好，大家更好。