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宇峻資訊月加持 Q4業績將攀峰

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
《三國群英傳M》19日舉辦百萬獎金爭霸賽總決賽，圖為宇峻董事長劉信（左）、遊戲新幹線副總經理張益民（右）。 記者康陳剛／攝影
《三國群英傳M》19日舉辦百萬獎金爭霸賽總決賽，圖為宇峻董事長劉信（左）、遊戲新幹線副總經理張益民（右）。 記者康陳剛／攝影

遊戲研發商宇峻（3546）第4季熱鬧滾滾，除了將陸續推出《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》、《sin七大罪～魔王崇拜～》等二款全新手遊外，旗下與遊戲新幹線共同發行的重點產品《三國群英傳M》迎來大型改版與全聯跨界合作活動，12月還有資訊月加持，刺激福袋銷售買氣，第4季可望成為今年營收高峰。

宇峻今年營收表現優異，前三季累計合併營收達11.9億元，較去年同期成長42%，為歷年同期最佳。在獲利方面，上半年稅後純益1.18億元，較去年同期成長27.7％；每股純益2.59元，優於去年同期的2.03元。

宇峻目前營收主力來自《三國群英傳M》、《三國群英傳：霸王之業》及《拉斯維加斯娛樂城》；其中《三國群英傳M》上市後人氣不衰，目前每日活躍用戶數（DAU）約7萬人，每月活躍用戶數約15萬人，每月約可貢獻營收4,000萬元，營收占比為四成左右。

法人表示，《三國群英傳M》後續除了在10月27日推出重大改版，更與超市龍頭全聯的「全聯PXGo!」合作，舉行玩家回饋活動，在改版與活動雙雙支持下，預期該遊戲每月營收可上看5,000～6,000萬元。

展望後市，宇峻明年在海內外有多項布局，如《三國群英傳M》明年2月起將陸續在新馬、印尼及泰國發行，並採用共同伺服器結構，玩家可以選擇簡中、泰文、印尼文或英文等4種語言，和不同國家的玩家一起進行遊戲；明年第3季，《三國群英傳M》也要在有強烈「三國熱」的日本市場發行，後續表現可期。

其他遊戲方面，經典單機系列作《三國群英傳八》，以及由宇峻IP授權開發、又取回代理的手遊《幻世錄》將在明年第1季上市；《sin七大罪～魔王崇拜～》明年第2季將在日本發行，《曉之軌跡M》第3季將在南韓上線；代理弘煜科開發遊戲《燐光四》預計明年第2季先在台上市，第3季則由日本子公司在日本市場發行；第4季也還有一款代理遊戲上線。

另外在IP授權業務，宇峻董事長劉信表示，未來會持續增加授權，並希望朝影視、動畫方面發展。他指出，由宇峻授權、日本廠商製作的《幻想三國誌》動畫，預計在明年第3季推出；目前也有《幻想三國志》單機遊戲的規劃，希望之後能在各大平台發行。

宇峻 營收

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