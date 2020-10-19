台中富人區三大名校保值抗跌 大墩、大新、黎明受矚目

台灣邁入少子化社會，綠地、生活機能充足，又擁明星學區加持的區域，成為保值抗跌的不敗標的，如台中市大墩、大新、黎明等指標明星學區周圍，不僅建案銷況不俗，且價格不斷攀升，備受市場矚目。

內政部實價登錄最新資訊，2020年屋齡十年內住宅當中，以黎明國小周圍38.62萬元均價最高，大新國小周圍35.1萬元，大墩國小則為36.53萬元。

其中，大墩國小相比去年34.32萬元就漲逾6%，相比2014年29萬元更達25.96%的漲幅，相當驚人，黎明國小相比2014年33.93萬元也有近14%的漲幅，表現亮眼。

台中市建築經營協會理事長邱名仕分析，12年國教上路後，家長不惜花大錢只為孩子有更好的教育，鄰近學區也能省下接送的時間，加上大墩、大新、惠文國小鄰近七期、單元二、三等高價區，不僅整體街廓規劃完整，也有大片綠地資源，整體生活品質極佳，新案價格自然衝高且稀有保值。

盤點大墩學區周圍新案，以大墩國小首排「慶仁林境」最受矚目，戶戶享有層層覆綠的弧線景觀陽台，特殊的360度玻璃欄杆，讓住戶在家裡的每個角落都能享受到七期南側無限棟距的零死角視野，社區內以落羽松、櫻花、杏樹、流蘇等樹種塑造出七期難得的城市綠廊。

基地與鄰近的南屯公園、大墩國中小與文心森林公園近3萬坪綠地相互呼應，全案規劃均質86坪，總戶數28戶產品，總價4,700萬元起，極具競爭力，平均每周有20組的預約來客，反應不俗。

基地位於黎明公益商圈核心的新案「時代溫莎大廈」，主打大墩國中小明星學區，以獨特的「優雅古典」建築風格，搭配垂直綠化及跳島式宜居陽台，相當吸睛。

全案配有義大利進口防爆氣密敵銳門、德國軟水淨水系統、6+6Low-E玻璃、義大利STOSA中島與廚具等豪宅規格配備；其中，主臥跟次臥皆配Panasonic一體式電腦馬桶，包括公設規劃及住宅配備在40坪以下的產品中可說是業界標竿，深獲懂品味的菁英家庭喜愛，公開兩周即賣破六成。

黎明國小周邊在單元二重劃區開發之後，成為新豪宅聚落，新案包括「陸府植森」、「雙橡園1812」、「寶輝City Park」等，每坪單價都在50萬元以上，其中新成屋「陸府植森」社區最高成交價來到62.6萬元，與目前七期成交行情不相上下。

此案最大特點在於超高綠覆率，植栽密度是建築密度三倍之多，社區採原生態景觀，種植樟樹、香楓、桂花等台灣原生種樹木與流瀑、野溪蜿蜒，猶如山林秘境，頗受企業自營商與醫界人士喜愛。

後續則有雙橡園開發第五棟豪宅3.0新案「河南市政路新案」，預計年底進場，擁台中優質蛋黃區難得的2,168坪大基地，將打造獨棟鋼骨大樓與約1,800坪自有花園、以及罕見的大車道單進單出設計，全案規劃50、60、100坪零店面純住宅，稀有的設計與基地條件備受各界期待。

大新國小周圍則以面對文心森林公園第一排的豪宅最受關注，其中指標建案「雙橡園1617」今年完工落成，均價達55.2萬元，成為七期南側唯一攻入台中十大豪宅榜的建案。

值得一提的是，「雙橡園1617」是2012年6月央行施行豪宅貸款成數限制後，全台唯一在預售時期即完銷的豪宅案，搶手熱度令業界刮目相看。