旅行業者拚轉型 雄獅跨足餐飲創新品牌gonna EXPRESS

疫情衝擊台灣觀光產業，旅遊業者營收衰退逾九成，除衝刺國旅外，也謀求轉型求生，雄獅跨足餐飲事業成立「欣食旅」，餐飲的服務同仁有八成是來自旅遊門市銷售業務轉調而來，達到集團人力橫向發展的目標，今也再創新品牌「gonna EXPRESS」，目標5年內三品牌要展店30店，挑戰年營收10億元。

目前雄獅欣食旅旗下共有「gonna共樂遊」3店、新創的「gonna EXPRESS」，以及未來規劃要開出的餐廳型態新品牌，欣食旅副總經理陳斯重表示，今年以來新冠疫情衝擊市況，但5月以來隨著餐飲市場快速反彈，gonna共樂遊仍逆勢成長，扭轉去年小幅虧損的狀況，今年已經開始獲利。

陳斯重也說，gonna共樂遊今年以來業績成長30%，預估今年總營收可突破1.2億元，而gonna EXPRESS首店以專櫃型式進駐台北東區指標性百貨忠孝SOGOＢ1美食街，估也可創造3000萬元營收。

由於疫情嚴重衝擊國內觀光產業，旅遊業者僅剩下國旅可經營，因此都在積極謀求多角化經營轉型求生，鳳凰旅遊日前宣佈跨足健身產業，首間健身房「Fitnexx」日前開幕，總經理卞傑民表示，除了北部，包括中南部、竹科等地也在覓點中，若試水溫的首店反應良好，就會快速複製到其他地方。

卞傑民也說，鳳凰另還經營美食街，同時斥資5億元的小琉球休閒飯店計畫正在進行中，也在9月動土，預計2022年底就能完工投入營運。

而燦星旅在亞果遊艇入股後，規劃也要結合遊艇強攻主題旅遊，提供更完整的一站式服務，達成互補效果，並在既有優勢上開發海洋相關體驗行程。